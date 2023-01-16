從印度郵寄380盒新冠口服藥 香港無業夫婦被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 與內地有序復常通關後，不法分子覬覦內地對新冠口服藥物需求殷切「商機」，致使以香港作為走私平台的相關非法活動有增無減，一對自稱無業的夫婦，以郵寄方式從印度 走私有關藥物380盒到港而被捕。

文匯報報導，香港海關11日及14日再於機場 和天水圍合共檢獲380盒在港及內地未經註冊、真假和療效均成疑的走私新冠口服藥，市值約50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元）。海關正追查他們的購貨渠道，並呼籲市民不要購買來歷不明的產品和藥劑製品。

香港海關昨公布，海關機場科郵件清關組11日在赤鱲角香港國際機場根據風險評估及情報分析，挑選一件由印度抵港、報稱是保健產品的郵包作檢查時，X光影像顯示貨物為一批排列整齊、呈橙綠色的粒狀物品，因而引起懷疑並作進一步檢查。結果在郵包內檢獲合共250盒、市值約33萬元的走私新冠口服藥物。

海關有組織罪案調查科隨後接手案件作進一步調查，發現郵包的收件地址是天水圍一住宅單位，遂派員部署在天水圍一郵局進行監控遞送，並於14日在一名40歲男子到場提貨後，即場將其截停及押往寓所搜查，再於單位內檢獲另外130盒同類藥物，市值約17萬元，屋內另一名34歲女子同告被捕。

被捕男女屬夫婦關係，均報稱無業，兩人同涉「未根據並按照入口許可證規定輸入禁運物品」及「管有第一部毒藥」被捕，經帶回海關總部通宵扣查後，昨已獲准保釋候查。

將交政府化驗所檢驗藥物真偽

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，涉案藥物並無香港註冊編號，相信未經註冊，其功效、安全及質素亦成疑，稍後將轉交政府化驗所檢驗藥物真偽。同時海關會繼續循被捕人購貨渠道、處理渠道及其他涉案者身份等方向追查案件，不排除有更多人被捕。

海關7日亦曾在機場檢查一件從印度抵港的寄艙行李時，檢獲約2000粒和約1000毫升受管制藥物。至翌日，人員再於機場為兩名（27歲和40歲）從泰國入境的男旅客清關時，在他們的手提行李中檢獲共約9000粒受管制藥物，遂將他們拘捕。上述3案中檢獲兩款均產自印度，在港均未經註冊的新冠仿製藥「Primovir」及「Paxista」，市值共約60萬元。

另在本月9日及11日，海關同在機場檢查兩件分由德國和印度到港的空運郵包，發現內藏共約8940粒新冠口服藥。此外，衞生署和警方亦於本月6日發現北角一間藥房非法售賣該款新冠口服藥，一名41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥被捕。