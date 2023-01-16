我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

從印度郵寄380盒新冠口服藥 香港無業夫婦被捕

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地有序復常通關後，不法分子覬覦內地對新冠口服藥物需求殷切「商機」，致使以香港作為走私平台的相關非法活動有增無減，一對自稱無業的夫婦，以郵寄方式從印度走私有關藥物380盒到港而被捕。

文匯報報導，香港海關11日及14日再於機場和天水圍合共檢獲380盒在港及內地未經註冊、真假和療效均成疑的走私新冠口服藥，市值約50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元）。海關正追查他們的購貨渠道，並呼籲市民不要購買來歷不明的產品和藥劑製品。

香港海關昨公布，海關機場科郵件清關組11日在赤鱲角香港國際機場根據風險評估及情報分析，挑選一件由印度抵港、報稱是保健產品的郵包作檢查時，X光影像顯示貨物為一批排列整齊、呈橙綠色的粒狀物品，因而引起懷疑並作進一步檢查。結果在郵包內檢獲合共250盒、市值約33萬元的走私新冠口服藥物。

海關有組織罪案調查科隨後接手案件作進一步調查，發現郵包的收件地址是天水圍一住宅單位，遂派員部署在天水圍一郵局進行監控遞送，並於14日在一名40歲男子到場提貨後，即場將其截停及押往寓所搜查，再於單位內檢獲另外130盒同類藥物，市值約17萬元，屋內另一名34歲女子同告被捕。

被捕男女屬夫婦關係，均報稱無業，兩人同涉「未根據並按照入口許可證規定輸入禁運物品」及「管有第一部毒藥」被捕，經帶回海關總部通宵扣查後，昨已獲准保釋候查。

將交政府化驗所檢驗藥物真偽

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，涉案藥物並無香港註冊編號，相信未經註冊，其功效、安全及質素亦成疑，稍後將轉交政府化驗所檢驗藥物真偽。同時海關會繼續循被捕人購貨渠道、處理渠道及其他涉案者身份等方向追查案件，不排除有更多人被捕。

海關7日亦曾在機場檢查一件從印度抵港的寄艙行李時，檢獲約2000粒和約1000毫升受管制藥物。至翌日，人員再於機場為兩名（27歲和40歲）從泰國入境的男旅客清關時，在他們的手提行李中檢獲共約9000粒受管制藥物，遂將他們拘捕。上述3案中檢獲兩款均產自印度，在港均未經註冊的新冠仿製藥「Primovir」及「Paxista」，市值共約60萬元。

另在本月9日及11日，海關同在機場檢查兩件分由德國和印度到港的空運郵包，發現內藏共約8940粒新冠口服藥。此外，衞生署和警方亦於本月6日發現北角一間藥房非法售賣該款新冠口服藥，一名41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥被捕。

香港 機場 印度

上一則

美中「晶片戰爭」BBC稱美目前占上風

下一則

澳門回暖 入境旅客創疫情以來單日新高

延伸閱讀

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中
香港財政司長：全球經濟今年仍複雜多變

香港財政司長：全球經濟今年仍複雜多變
香港國安署長鄭雁雄 接任中聯辦主任兼任國安委顧問

香港國安署長鄭雁雄 接任中聯辦主任兼任國安委顧問
香港海園招聘350人迎客 確診跌穿8000宗

香港海園招聘350人迎客 確診跌穿8000宗

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首