珍寶海鮮舫、餅店… 2022年老字號餐廳紛關門

香港著名的珍寶海鮮舫，去年6月移離香港，卻意外沉船。（Getty Images）

2022年香港 多家老字號相繼結業，不論是珍寶海鮮舫、灣仔快樂餅店、九龍城豪華餅店、中環蓮香樓、北角東寶小館等老餐廳；還是本地著名品牌優之良品、漢榮書局、梁添刀廠招牌、大同老餅家元朗總店霓虹招牌，以及康泰旅行社等商家，都逐一與大家告別，令人惋惜。

珍寶海鮮舫 沉入南海

綜合港媒報導，珍寶海鮮舫於1976年開業，已有近50年歷史，2020年因疫情 宣布停業。停業兩年，海鮮舫未等到復業，2022年母公司香港仔飲食集團6月宣布移離香港。最終，承載無數港人回憶和中華文化想像的珍寶海鮮舫，在2022年6月18日行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，隔天全船入水翻轉，帶著曾經的風光與落寞沉入南海風浪。

珍寶海鮮舫有「世界最大的海上食府」之稱，1976年開業營運，仿照中國宮廷的誇張內部裝修設計，在香港海上餐廳市場成為龍頭之一。在80、90年代，外國觀光客到香港的必去景點之一也少不了珍寶海鮮舫。

此外，許多人是透過電影 和流行文化認識這座水上餐廳。周星馳電影《食神》決戰場景，就是取自珍寶海鮮舫和太白海鮮舫；李小龍的《龍爭虎鬥》、成龍的《威龍猛探》，甚至1995年日本電影《哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》等，都出現以珍寶海鮮舫做為香港象徵的經典場景。

香港45年老字號「快樂餅店」去年結業，大批市民排隊打卡。（中通社）

灣仔快樂餅店 業主收樓

在香港開業45年的灣仔「快樂餅店」，坐落灣仔皇后大道東，見證該區變遷，陪伴不少街坊成長，最終難敵業主收樓。據悉，業主因「重建需要」向老闆娘黃太告知收樓。

快樂餅店，主打各式各樣的懷舊麵包，歇業消息傳出後，店外人龍絡繹不絕，有30年老主顧專程光顧，感嘆城市發展令傳統餅店所剩無幾。雖然灣仔總店於2022年8月2日歇業，馬鞍山利安邨街市分店將繼續營業，並維持平民價格。據報導，快樂餅店有望重開，黃太表示希望日後能在灣仔找到合適的鋪位重新開店。

香港豪華餅店去年10月1日停止營業，餅店紅色的招牌及牆身非常突出。 （中通社）

九龍城豪華餅店 傳獲接手

九龍城豪華餅店於1970年代開業，屹立48年，在高峰期每日賣3000多個蛋撻。豪華餅店紅色的招牌及牆身非常突出，除了酥皮蛋撻，核桃蛋糕、花卷等也是招牌糕餅。

2022年9月中旬餅店結業消息傳開後，店外每天大排長龍，有食客稱最少要排逾一小時，光顧數十年的影帝周潤發也現身支持。不過有消息傳出，這間老字號餅店已獲接手，之後將以全新面貌示人，並有白武士出手協助經營發展。

中環蓮香樓 不敵疫情

中環老式茶樓「蓮香樓」與同系荃灣蓮香棧，2022年8月初宣布不敵疫情結業，令許多老顧客驚嘆可惜。蓮香樓前身為廣州糕酥館，1918年於香港開設分店，超過百年歷史；店內保持著舊式茶樓的風貌，保留點心車文化，提供多款懷舊點心。

蓮香樓亦在臉書表示：「疫情以來老闆已經盡力去支撐蓮香樓，可惜真的敵不過疫情，始終都要走到這一步。 」稱盼將來有緣再會，希望上環蓮香樓戰勝疫情。

香港知名連鎖零食店優之良品，因疫情爆發後遊客銳減，公司嚴重虧損。 （取材自微博）

優之良品 等不到通關

連鎖零食店優之良品在港屹立逾30年，深受內地自由行旅客歡迎，卻在去年6月突然全線結業。優之良品發言人表示，以往生意依賴自由行，而疫情爆發後香港遊客銳減，公司嚴重虧損，又通關無期，遂決定全線結業，不過當時稱會因應日後情況或恢復營運。