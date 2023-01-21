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疫情間虧到無力還債 老牌康泰旅行社清盤

香港新聞組／香港21日電
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）
康泰旅行社28日發公告稱，由於資不抵債，母公司已啟動為康泰清盤。（中通社）

成立逾半世紀的老牌旅行社康泰旅行社全線去年已暫停營業，母公司凱撒同盛發展股份有限公司去年10月宣布，旅行社已缺乏債務清償能力，通過啟動康泰清盤。

香港01報導，母公司透露，康泰旅行社截至去年6月30日資產淨值為負6813.4萬人民幣（約1005萬美元）。母公司公告稱，康泰「盈利能力受疫情影響驟減」而資不抵債，故通過啟動自動清盤程序。

明報報導，康泰早於去年8月宣告全線分社暫停營業。香港積金局指康泰欠交3名員工強積金供款及250名員工遲供款附加費，總數約2萬港元（約2559美元）。

另據文匯報報導，康泰旅行社由黃明銓於1966年創立，黃明銓之子黃士心於1968年接手經營後，分社遍布香港、澳門及內地，2001至2014年連續14年成為全港最多顧客的旅行社，並領先全港在深圳及廣州設立分社。

不過，馬尼拉人質事件成為康泰以至港人的傷痛。2010年8月，康泰一個21人的馬尼拉旅行團結束行程之際，在黎剎公園遭革職警員門多薩登上旅遊巴挾持，要求菲律賓政府恢復其職務。菲警其後與門多薩爆發槍戰，事件導致康泰領隊謝廷駿及7名團友死亡。

香港 澳門 疫情

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