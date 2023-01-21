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舌尖上的香江／藝人垂涎烤乳鴿、車仔麵、冰鎮奶茶

記者羅建怡／綜合報導
大班樓烤乳鴿。(圖：大班樓提供)
大班樓烤乳鴿。(圖：大班樓提供)

港種類繁多的美食勾起許多人心心念念的香港滋味，藝人帶路，看看他們愛吃什麼？

大班樓「烤乳鴿」

曾經隻身到香港發展，從一句廣東話都不會說，全憑自學到能說能演的台灣藝人陳柏霖，除了喜歡大班樓烤乳鴿，還有家全七福的烤乳豬，他形容「豬皮脆口、肉質不柴，大推。」澳洲牛奶公司的叉燒通粉、陸羽茶室的港式小點也入列，他說，「陸羽茶室有點難選一道菜出來，各式小點都很好吃。」

此外，還有九記牛腩的牛腩粉、恭和堂龜苓膏，以及翠華餐廳的咖哩羊仔扒，皆是軟嫩入味，好吃入選。

正斗鮮蝦雲呑麵。(取材自正斗官網站)
正斗鮮蝦雲呑麵。(取材自正斗官網站)

正斗「鮮蝦雲吞麵」

主持「食尚玩家」而吃遍各地的莎莎（鍾欣愉），首推橋底辣蟹的避風塘炒蟹，「蟹肉鮮美、蒜酥，上桌很快就空盤。」排隊店如陳根記，店內的芥末手撕雞、滷水拼盤、燒鵝，是她「一口接一口停不下來的好味道。」正斗的（鮮蝦）雲吞麵被莎莎形容為「麵條Q湯頭濃，雲吞內餡比例完美。」新興食家的豬骨菜粥則讓她「吃過一次就再也忘不了」。

新記的車仔麵也入選，店內採自由選擇配料，「雖然很辣但吃了會上癮」；Wooloomooloo的牛排則是莎莎心目中「有美食、美酒和美景的好地方」。

女生對於甜點總是另外留個胃，莎莎的評選中，也不乏造型可愛的港點。像是香港迪士尼樂園酒店晶荷軒的港式點心，香港轉機必吃翠華餐廳的奶油豬仔包、好立克，滿記的楊枝甘露，都是讓她「一吃就有幸福感」的香港懷念好滋味。

此外，大班樓是莎莎超想回味的餐廳；她也想念家全七福的烤乳豬、一樂的燒鵝，還有難忘蛇王芬的蛇羹湯。莎莎認為，香港有個美食魂，「因此就連遊樂園裡的餐點也好吃，像是香港迪士尼樂園，不但樂園內的餐廳有好吃的美食，連樂園路邊的小吃攤都可以一路吃逛，而香港迪士尼樂園酒店裡的餐廳美食更是不必動腦，道道都美味。」

如果要規畫一趟香港美食之旅，莎莎說：「香港不大，不需要什麼路線，就是吃就對了。」翠華餐廳、正斗雲吞麵、太興燒臘飯配上一杯凍奶茶，下午逛逛The One商場，再到Woolloomooloo吃牛排看夜景，「總之，重回香港那一天，我要火力全開的吃。」

太興冰鎮奶茶。(本報資料照片)
太興冰鎮奶茶。(本報資料照片)

太興「冰鎮奶茶」

從棒棒堂男孩出道的台灣藝人「阿緯」劉峻緯，多年前也創業代理港式飲茶，跨足餐飲事業，他對於香港有著一份特殊情感。他推薦三樣點心，包括金沙肥豬仔（流沙）、古法馬拉糕、陳皮蜂蜜燉雪梨；太興也是他的愛店，冰鎮奶茶必點，「一碗冰中放著一杯港式風味的奶茶，入口特別絲滑，甜度剛好，茶香醇厚。」此外，還有許多美食家也推薦的化皮乳豬。

劉峻緯形容，真的能感受到星爺電影裡的「果真黯然銷魂」，指的是敏華冰廳的黯然銷魂飯，還有店內的五香肉丁公仔麵，「肉丁微辣，口味剛剛好，入口越嚼越香，配上公仔麵一起吃，一口麵一口湯，暖心又暖胃。」之後，再來個酥皮蛋塔，他建議，「要趁熱吃，我可以一次吃三個」。

此外，靠得住的心肝寶貝粥、爽脆鯇魚皮，劉峻緯也各給一盤。「豬肝的熟度把握得好完美，名副其實的可以稱做為豬潤，燙熟後卻沒有任何纖維感的豬肝，加上生魚片等級的帶子又大又鮮美，好吃！」

香港迪士尼樂園酒店晶荷軒的港式點心。(圖：香港迪士尼樂園酒店晶荷軒提供)
香港迪士尼樂園酒店晶荷軒的港式點心。(圖：香港迪士尼樂園酒店晶荷軒提供)

香港 美食 樂園

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