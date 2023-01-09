通關首日 香港3.3萬人北上 擁抱親人激動落淚

深港口岸8日起分階段恢復內地與香港正常往來。圖為民眾乘港鐵抵達香港落馬洲口岸。（新華社）

「盼了三年，終於通關了！」中港兩地8日首度恢復免檢疫通關，重新開放的落馬洲支線／福田口岸，整日人潮不絕，在由港鐵站通往過關口岸的一路上，人們邁著匆匆腳步小跑前進，不少人攜著大件行李、手信等。雖然大家都戴著口罩 ，但掩不住即將與家人團聚的期盼與歡樂之情。

香港 特首李家超昨早到落馬洲口岸視察，他表示，首日運作順暢，撤銷配額愈早愈好，但仍要視乎實際情況，確保過程穩妥可控，全面通關遲早會實施。

香港東鐵線頭班車昨早上6時後抵達落馬洲站，大批市民下車在口岸閘外等候，到6時半關口正式開閘，旅客湧向前排隊過關。有港人心情激動，一家大小一起返內地家鄉；有人激動落淚，說疫情 過去三年都沒回鄉見父母；還有人說家人剛因感染新冠去世，要趕到重慶去拜祭。

來源：香港電台視像新聞

大公報報導，過關流程順暢，憑身分證明文件、48小時核酸陰性證明及預約名額，全程僅需20分鐘便完成過關程序。口岸附近的食肆內，有不少手拖行李箱的人士用餐，生意額較平日上升近八成，有商戶形容是「迎來曙光」，期望通關熱度可繼續保持。

來源：香港電台視像新聞

入境處臨時數字顯示，截至昨晚8時，7個口岸錄得9萬2219出入境旅客人次，較前日總數上升50%。其中4個陸路口岸，包括落馬洲支線、港珠澳大橋、文錦渡及深圳灣，有4萬5462人次過關，當中3萬3078人次北上。