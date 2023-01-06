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中港通關在即 關口商鋪拓門面 食肆備戰迎大單

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地首階段通關8日即將到來，深圳福田口岸附近的商鋪5日紛紛加緊籌備迎港客，快遞門店、茶餐廳、中高檔酒樓和水療會所除了擴大面積、增加人手外，還著力準備食材和增加保潔消毒。

文匯報報導，福田口岸的順豐速運門店業務員5日聽到通關後帶來的業務機遇時，他興奮地表示，許多港人習慣過關後給內地親戚朋友寄快遞，比從香港直接郵寄便宜又快速。

中通快遞更是瞄準通關後的機遇，將小門店退租，重新租面積大很多的門店，目前正在進入裝修尾聲。只見新店鋪面積約有30至40平方米，約是以前的兩倍多，人手預計也增加一倍多。

疫情前，港人習慣在福田口岸附近水圍村港式茶餐廳、中高檔美食酒樓和水療會所等消費。港人過去經常光顧的水療會所東方棕泉正在籌備迎接港人的到來。

水圍村中高檔酒樓春滿園服務員陳小姐表示，為了迎接即將到來的全面通關，酒樓將十多個包間和大廳重新布置一新。目前，大廳可以同時容納400多人消費，包間共計滿足100多人同時消費。她稱，疫情前港人消費占其收入一半以上，目前主要是在深港人和深圳市民，通關後業務預計會有較好的上升。

此外，隨著近月香港及內地持續優化防疫政策，香港營商環境見改善，最新的2022年12月份香港採購經理指數（PMI）按月升0.9，至49.6，逼近50榮枯線。調查機構指出，隨著防疫政策鬆綁，PMI多項分類指數陸續改善，其中包括企業4個月以來首次增產，商業信心由去年底彈升至8個月高位。經濟師預期，復常通關在即支持香港經濟活動重上擴張水平，今年經濟增長有望穩步復甦，GDP增幅重返正數。

史坦普全球昨發布的去年12月份香港採購經理指數（PMI），雖然仍然連續4個月低於50的榮枯線，但經濟的下滑情況見改善。據史坦普全球市場財智預測，香港經濟去年將收縮3%，不過今年則有望重回正數，按年或增長2.8%，在目前各大行中算是較「牛」的預測。

隨著防疫政策進一步鬆綁，香港企業4個月以來首次增產，但礙於本土及海外市場需求仍疲弱，因此續縮減採購和庫存量，整體價格仍顯著受壓。

香港 防疫 指數

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