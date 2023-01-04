中港通關 首階段不開高鐵、羅湖關 落馬洲等7口岸先行

中港首階段通關，將有七個口岸運作，傳高鐵西九龍站（圖）未列入，稍後階段才重開。（中新社）

港府爭取最快8日與內地通關，有消息透露，首階段復常通關開放的口岸包括落馬洲、文錦渡客運口岸、中港城碼頭及港澳碼頭，以及一直開放的深圳灣口岸、港珠澳大橋及香港 國際機場 共7個口岸運作，羅湖口岸及高鐵西九龍站則稍後階段才重開。

綜合文匯報、明報等港媒報導，港府早前表明，通關首階段設有過關旅客人數限制，據消息稱，特區政府爭取每日5萬個名額，不過仍待中央最後拍板。消息指出，5萬個配額以「先到先得」方式於網上預約取籌，但高鐵、飛機及水路則不設名額，買到票即可過關。

消息人士指，首階段復常通關不包括高鐵的原因是內地將於本周六踏入春運期，如果開放香港高鐵服務，或影響全國高鐵的售票安排，所以傾向在春運後才逐步開通香港高鐵服務；至於羅湖站，則因為該處的重建工程未完成，未必趕及復常通關首日投入服務。

港鐵原定昨日起陸續重開高鐵列車並按時間表運作，惟港鐵昨晚表示，高鐵列車昨「沒有試營運安排」，但強調一直有為通關做好各項準備，包括檢查設施及商舖設備、安排員工陸續返回原來崗位培訓及做準備、與服務營辦商及業務夥伴溝通，確保有足夠人手配合通關安排、進行不同演練等，確保一切運作暢順。

雖然特區政府及港鐵公司還未公布開售高鐵車票的具體日子及安排，但昨日繼續有部分市民到高鐵西九龍站向工作人員查詢購票安排，無奈工作人員表示暫未能購票，市民撲空一場。

另在跨境巴士方面，中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝在同一節目稱，業界已備有逾100輛車營運，可應付首階段通關，不過憂人手所限，未能應付下階段通關，盼當局可將跨境巴士司機「上牌」年齡由60歲延長至65歲。據陳了解，直通巴士在首階段通關時可行走深圳灣、文錦渡及港珠澳大橋口岸，其中深圳灣口岸每日配額1萬人次，惟政府回覆時沒確認有關說法。