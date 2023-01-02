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中港最快1.8通關 需PCR陰性 首階段人數有限額

香港特派員李春／香港2日電
香港與中國大陸通關再聞喜訊，首階段通關有望最早於本月8日實施。 （路透資料照片）
香港與中國大陸通關再聞喜訊，首階段通關有望最早於本月8日實施。 （路透資料照片）

香港預定1月8日與中國大陸首階段通關，港府各相關部門加緊通關準備，港府「通關事務協調組」正制訂通關方案，首階段料有人數限額，預期旅客將要核酸檢測，結果陰性方可過關。

港府政務司司長陳國基說，正爭取最早於1月8日實施與大陸首階段通關，港府「通關事務協調組」正擬訂方案，同時與北京中央政府、廣東和深圳政府相關單位密切聯繫，除現時已開放口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。

陳國基說，通關初期會預設合適的人數安排，並逐步增加往來中港的海陸空交通班次等，視乎首階段通關的運作情況，再進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。為減低疫情交叉感染的風險，建議到大陸的香港市民，以及到香港的大陸旅客，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關。

港府運輸及物流局長林世雄說，港府各部門正以最短時間，為與大陸通關作好準備，又指目前來往大陸的口岸尚未恢復運作，會與業界確保足夠跨境運輸能力，包括運輸工具、人員配置。

中港間口岸、鐵路等設施疫情間數年未用，香港鐵路工會聯合會主席林偉強說，硬體方面例如車站設備、路軌一直有維修，大部分設施都有檢查，已準備就緒。港鐵會在通關初期在幾個關口車站安排更多人當值，雖然其他車站基本運作沒有太大問題，但如果遇到緊急事故，需要疏散或救援，可能不能馬上進行既定程序。

香港旅遊發展局主席彭耀佳說，通關在即，期待旅客重返香港旅遊，但仍需時間逐步恢復航班及客流，業界正在準備，預計香港旅遊業最快一、兩年內回到疫情前水平。

通關對香港是好消息，港府財政司長陳茂波指今年香港經濟形勢審慎樂觀。他預期與大陸通關對跨境人流物流會帶來積極作用，新一年度訪港旅客人數將明顯反彈，陸路及空運貨運亦會顯著改善，為香港出口、旅遊及零售餐飲業帶來更大復甦動力。

另據明報報導，港大學者金冬雁及立法會議員陳凱欣都建議，除持48小時內核酸陰性結果，還應要求大陸旅客抵港後連續5日快速測試，陳同時建議港府要求內地旅客已完成接種新冠疫苗，與海外抵港者要求看齊，以減低染疫後重症風險。

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