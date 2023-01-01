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涉香港油麻地暴動案 13人判囚29至63月

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年11月理大衝突期間，213人在油麻地被捕，昨於區域法院判刑。法官指出，當日逾千名示威者聚集油麻地彌敦道，在與警方對峙逾50分鐘內投擲逾250枚汽油彈，暴力程度猶如「小型戰場」，目無法紀、挑戰警方、漠視法治。

文匯報報導，區域法院暫委法官香淑嫻昨日判13人入獄29個月至5年3個月，除「12港人」之一的港大生郭子麟及香港專業教育學院學生林敏諾認罪，被判囚29及47個月外，其餘拒絕認罪受審的11被告，經審訊被裁罪成，被判囚54至63個月。

被判5年3個月的理大學生馬宇亮，僅次於佐敦暴動案罪成的、理大外圍暴動案迄今判刑最重的被告蔡潤庭。

法庭在判刑時指出，本案是有預謀及有計畫行事，法庭絕不容許針對執法人員的暴力行為。

該13人中，有9人另被控「公眾地方管有攻擊性武器」或「管有物品意圖損壞財產」罪，所涉物品包括扳手、六角匙、鐳射筆、錘子、打火機、鉗和噴漆等。

涉案的林敏諾及郭子麟早前已承認暴動罪，其餘控罪獲存檔法庭，還押至昨日一併接受判刑。

基於整體量刑原則，郭子麟因本案需入獄44個月。辯方希望輕判令郭盡早開學，但法官明言他在偷渡潛逃時已選擇放棄學業。由於郭因潛逃案被控「妨礙司法公正罪」並判囚10個月，香官考慮到被告還押日子比該案的刑期長，加上懲教措施未能安排他因行為良好獲扣減等，基於整體量刑原則，最終判其入獄29個月。

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