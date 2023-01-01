人大釋法惹議 港律政司長：特首給證據 非代法院判案

香港特首李家超12月30日公布人大常委會，就《香港國安法》的釋法內容。（中新社）

全國人大常委會日前首次就港區國安法 釋法，香港 律政司長林定國昨撰文強調國安事務的本質「行政機關遠比法院有能力作出合適的判斷」，重申特首只是向法院提供有約束力的證據，不是代替法庭判案；他表示此次釋法並非針對個別案件，未觸及香港法院司法程序。

明報報導，基本法委員會委員、港大法律系教授陳弘毅稱法院已曾在判辭提及傾向尊重立法和行政機關的判斷，又認為日後法院是否需取得特首的證明書，須視乎港府與法院間有否爭議。但港大前法律學院長陳文敏認為，釋法剝奪法院過去按職權處理認許海外律師程序的權力，改由特首及國安委處理。

據報導，港府早前提請人大常委會，就海外律師能否參與處理危害國安案件釋法，人大常委會前日解釋國安法第14及47條，稱香港法院審理案件時遇要認定「有關行為是否涉國家安全」、「有關證據材料是否涉及國家祕密」的問題，應取得特首發出的證明書，若未取得，國安委應做相關判斷和決定。

報導稱，林定國的文章形容，全國人大常委會是次並無直接解決海外律師參與國安案件的爭議，而是通過釋法提供清晰途徑讓特區自行解決，強調是次釋法沒增加行政長官權力，「只是澄清了該條款適用於處理有關海外律師的爭議」。

報導說，他提到《基本法》第19條也有類似安排，即若法院審理案件涉及國防、外交等國家行為的問題，應取得特首的證明書，「基於國安事務的本質，行政機關遠比法院有能力作出合適的判斷」，重申特首發出證明書只是向法院提供有約束力的證據，不是代替法庭判案。

不過，報導引述陳文敏認為，釋法明顯擴大特首及國安委權力，並剝奪法院過去按職權處理認許海外律師程序的權力，改為由特首及國安委處理，破壞司法獨立及司法制度。他反問若他日特首發出證明書指黎智英 行為涉國家機密，「法院還剩什麼可決定？」

報導說，陳文敏指出，認許海外律師程序是司法職權的一部分，過去行之有效，透過控辯雙方在法庭公開辯論能否容許海外律師參與、證明案件所涉複雜性，法庭其後要頒布裁決，做法符合公眾利益。