2022離世名人／告別倪匡、楚原、曾江

知名科幻小說家倪匡編寫超過500個劇本，拍成電影超過300部。（取材自豆瓣電影）

2022年香港 送走多位名人，作家方面，有「香港四大才子」之一的倪匡、創辦左派雜誌「七十年代」的李怡，寫「我城」的西西；導演 方面，有武俠電影 「開山鼻祖」楚原、拍「秋天的童話」的羅啟銳；演員方面，有「黃藥師」曾江與「姜子牙」余子明等人，撫今念昔，追憶他們在文壇和藝壇的事蹟與貢獻。

倪匡 87歲

香港才子 被外星人接走了

「香港四大才子」之一的著名作家倪匡於7月3日過世，不少書迷都網上留言悼念，有人說：「外星地方再見」、「倪先生被外星人接走了」等。

倪匡生於1935年，本名倪聰，祖籍浙江寧波鎮海，身兼作家、編劇、節目主持人等多職，以寫科幻小說著稱，其作品陪伴香港數代人成長，筆名包括衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍等，著有300多部小説、400多部電影劇本，代表作小説《衛斯理系列》、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》、《六指琴魔》。還曾與黃霑和蔡瀾合作主持亞洲電視清談節目「今夜不設防」，十分叫座。

2019年，倪匡在香港書展講座上，公開自己患有皮膚癌，醫生曾建議接受化療，但他認為很快與疾病同歸於盡，決定放棄治療。

倪家一門多傑，他的胞妹是香港女作家亦舒，其子倪震也得才子之名，娶了香港玉女周慧敏，另有一女兒倪穗較低調。倪匡生前曾為自己寫墓誌銘，說「多想我生前好處，莫說我死後壞處。」在他辭世之日，香港人果然透過社交媒體，一一道出他對眾人的種種激勵，包括活在當下，永不低頭。

香港反送中運動失敗後，李怡於2020年移居台北，在10月5日病逝。（中央社）

李怡 86歲

左派變成反共 一生只信自由

出身左派、創辦左派雜誌「七十年代」的作家李怡，10月5日在台北過世。他曾提到言論自由，稱「一輩子只相信一件事，就是自由」。

李怡1936年4月出生在廣州，原名李秉堯，中共建政前移居香港。早年在左派的香島中學念書，就開始嚮往社會主義，畢業後進入香港左派機構上海書局任職。是香港前時事評論家、自由專欄作家，筆名包括李怡、舒樺、齊辛等。

1970年代他與人合作創辦雜誌「七十年代」，當時被認定支持文革，支持保釣，被認為親共傳媒人。但80年代初李怡立場轉變，1984年將雜誌更名為「九十年代」。直到1998年雜誌停刊。李怡80年代中期起為香港信報等撰寫專欄，「九十年代」停刊後進入壹傳媒任主筆，筆耕66載。

2019年反修例事件改變李怡對年輕人看法，指過去撐年輕人是「支持他們想法」，即使做錯亦包容，但運動中見年輕人獻身，「看見他們的勇氣和力量，你是只能由衷敬佩」。香港反送中運動失敗，港區國安法施行，李怡2020年移居台灣，潛心寫作回憶錄。

李怡最後的日子裡，一直在寫「失敗者回憶錄」，並陸續上載臉書。李怡曾因確診新冠肺炎住院，住院期間外人無法探望。李怡的臉書專頁最後貼文是9月19日，文章說：「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

香港小說家西西一生創作豐富、主題多元；圖為她獲香港書展年度作家的照片。（本報資料照片）

西西 85歲

代表作「我城」 解放香港認同

以代表作「我城」詭麗繁複聞名的西西12月18日去世，一生創作豐富，即使以娃娃屋為主題，批判與思考的都是香港與中國、英國的文化關聯，影響深遠。

西西本名張彥，1950年隨父母移居香港，筆耕不輟。1999年出版的長篇小說「我城」獲亞洲周刊評為20世紀中文小說百強之一，書中將城市當作身分認同的象徵，認為「香港人沒國籍沒關係，但有城籍」，解放了困惑於「中國人還是英國人」的香港人。

西西一生筆耕不綴逾70年，著作豐富，包括詩集、影評、劇本、小說、散文、百科全書式的圖文創新書寫，代表作包括「我城」、「像我這樣的一個女子」、「店鋪」、「碗」、「飛氈」等書。西西2005年獲「星洲日報」「花蹤世界華文文學獎」，2011年為香港書展「年度文學作家」，2018年獲「紐曼華語文學獎」（Newman Prize for Chinese Literature）。西西不用電腦、沒有手機，曾表示，「我是一直動筆寫小說的人，五十多年不變。」

香港資深名導楚原，開創拍攝改編自古龍的武俠小說熱潮。（取材自微博）

楚原 87歲

武俠電影開山鼻祖 不負此生

香港武俠電影的「開山鼻祖」之一的楚原於2月21日病逝，享壽87歲，導演王晶發文悼念，稱楚原「是我一位敬重的導師」。1950年代後期楚原加入導演行列，1973年憑粵語喜劇「七十二家房客」重振粵語電影市場，打破香港開埠以來最高票房記錄。

楚原生於1934年，原名張寶堅，開創拍攝改編自古龍的武俠小說熱潮，總共拍了十八部古龍作品，開啟武俠片男女情愛題材。由1976年「流星．蝴蝶．劍」開始到「天涯．明月．刀」、「楚留香血海飄香」、「白玉老虎」、「三少爺的劍」、「多情劍客無情劍」、「陸小鳳之繡花大盜」等各有特色作品。楚原當年與導演李翰祥、胡金銓及張徹被喻為「四大帥」，一生總共執導逾120套電影。1985年上映的「警察故事」是成龍的重要代表作，楚原在片中飾演反派毒梟朱滔，該片也成為楚原的演員代表作之一。

以拍文藝片入行的楚原，擅用廠景舞台劇布景特點，讓古龍筆下的唯美畫面視覺化，反覆出現落葉、殘花、琴聲等景象，詩意情強，令楚原成為與古龍最為合拍的創作組合。楚原最後一次公開露面是於2018年第37屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，楚原曾說：「當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你便能很驕傲地說，你無負此生。」

香港著名導演羅啟銳於7月2日過世，作品含有濃厚的香港本土情懷。（本報資料照片）

羅啟銳 69歲

金獎導演 影帝影后推手

曾在1988年靠著《七小福》包攬香港電影金像獎和台灣金馬獎多個獎項的導演羅啟銳，於7月2日過世，所導演的作品多滲透濃厚的香港本土情懷，題材涉獵廣泛，穿越古今。

羅啟銳生於1952年，他和妻子張婉婷共同創作、製作、拍攝、導演、監製了多部膾炙人口的經典香港電影和華語電影，是華語電影界中少有的夫妻檔導演組合。

著名的編導作品有「非法移民」、「秋天的童話」、「七小福」、「八兩金」、「歲月神偷」等等，「秋天的童話」更是香港電影史上最經典愛情片之一，作品多由他和妻子張婉婷自編自導。憑藉二人執導和編劇的作品，獲得影帝影后及最佳男女配角，如周潤發、陳百強、鄭裕玲、鍾楚紅、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、黎明、舒淇、毛舜筠、張曼玉、姜文、金燕玲、楊紫瓊、黃秋生、任達華、劉青雲、吳君如、湯唯、吳彥祖、陳奕迅、李治廷等等，旗下作品影帝影后雲集，莊諧並重、散發濃厚香港文化特有的情懷和文藝氣息。

曾江演活《射鵰英雄傳》「黃藥師」一角，現實生活中感情生活豐富。（取材自微博）

曾江 87歲

狂傲不羈 「根本黃藥師」

在金庸作品《射鵰英雄傳》飾演「黃藥師」走紅的曾江，於4月27日在香港尖沙咀一間防疫酒店過世，死因尚待查明，不過新冠PCR篩檢呈陰性，並未染疫。

曾江生於1934年，本名曾貫一，是演員林翠的胞兄，2015年憑藉《竊聽風雲3》首度奪得香港金像獎最佳男配角殊榮。

曾江自1981年開始替無綫演出，參演過多部金庸作品，於「射鵰英雄傳之東邪西毒」、「射鵰英雄傳之華山論劍」、「神鵰俠侶」飾演「黃藥師」。在1986年「英雄本色」飾演「堅叔」，以及90年代在電影「跛豪」飾演貪污探長。講得一口流利英文，參演不少好萊塢電影，如「新鐵金剛之不日殺機」、「火拼時速2」、「藝伎回憶錄」等。曾江於2015年憑電影「竊聽風雲3」首奪香港電影金像獎最佳男配角。他與謝賢、王羽的多年交情也頗為外界津津樂道。

曾江演出1983年黃日華版的港劇《射鵰英雄傳》，在劇中扮演「東邪」黃藥師，被一致認可無可取代，黃藥師上知天文下知地理、知識淵博；性情孤僻，狂傲不羈，這些也都是曾江的性格與特色，因此有網友讚嘆：「如果生在武俠世界，他就是東邪本人」

曾江的感情生活亦豐富，他擁有3段婚姻，首任妻子是馬來西亞籍的馬戲團團員藍娣（張萊娣），婚後育有一子，婚姻維持約10年便告終；曾江第二任妻子是專欄作家鄧拱璧，婚後育有女兒曾慕雪，曾慕雪在舞台劇演出，而曾鄧婚姻同樣維持10年；他與藍娣、鄧拱璧的婚姻都不過十年，最後遇上台灣藝人焦姣，兩人於1994年結婚，相擁相偎，終於打破十年魔咒。

香港藝人余子明被譽為「甘草演員」，在TVB效力超過40年。（取材自Instagram）

余子明 77歲

知名甘草 40年戲魂勾人

曾在電視劇「封神榜」中飾演「姜子牙」為人熟知的余子明，於11月10日過世。他被譽為「甘草演員」，他在TVB效力超過40年，作品豐富，多個配角角色深入人心，

余子明是演員馮克安和馮寶寶的姊夫及馮素波妹夫，他的妻子是馮素；余子明曾在「尋秦記」中飾演鄒衍；「鹿鼎記」中飾演澄觀大師，與陳小春飾演的「韋小寶」有不少對手戲；在「西遊記」中飾演「龜丞相九千歲」，詼諧逗趣；還曾在電視劇「撻出愛火花中」中飾演謝霆鋒爸爸；此外還有「溏心風暴」、「法證先鋒」系列、「潛行狙擊」等百餘部劇集，出演角色都相當經典。

網友獲知過世時，紛紛留言「感謝您給我們好多回憶」、「RIP子明叔，多謝你每一個亮麗的演出」、「感謝你精湛演技，為我們這一代人演了這麼多好的電視劇」。