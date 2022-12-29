環球時報：黎智英能不能請英國律師 中國法律說了算

內地媒體環球時報社評認為，黎智英能不能請英國律師，中國法律說了算。（取材自香港電台）

針對黎智英 涉及國安案一事，內地環球時報發表社評，談及行政長官李家超建議提請全國人大常委會，就壹傳媒創辦人黎智英獲准聘用英國 御用大律師為他涉及的國安案件抗辯一事，進行釋法。社評認為，由於此案是涉及國家安全的特殊案件，香港 社會各界高度關注，普遍期待通過人大釋法息紛止爭，澄清立法原意，堵塞國安案件洩密與外部干預的制度漏洞，又認為釋法將成為未來處理同類案件的規範依據，避免相關爭議反覆出現。

香港電台報導，環球時報社評認為，黎智英團夥為何非要聘用沒有本地全面執業資格的英國律師，顯然不是因為香港律師界無人，這是對香港國安法的實施出難題，幻想逃避應有懲治，並借機製造出一個爭議話題，向境外勢力展示自己最後的「價值」。但他的這種圖謀妄想不可能得逞，美國及西方政客左右不了香港特區內部事務，他們也無權過問香港特區治理過程的任何法治實踐，只有中國法律是最後的依據。

報導指出，社評認為，黎智英的其中一項罪名是涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件涉及複雜涉外的證據及重大的國安利益，由於該案是首宗國安法案件申請聘用海外大律師來港代表被告抗辯，在香港法律上存在一定模糊之處，以至於出現黎智英及其團夥聘用沒有本地全面執業資格的外國律師，參與「勾結外國勢力罪」抗辯的這種近乎荒誕的事。社評認為，在2019年「修例風波」中，黎智英勾結英美等外部勢力扮演了什麼角色，大家都知道。

社評認為，由於香港國安法是一部新法，在實施過程中出現一些條文理解與細則上的模糊地帶，這很正常。然而，在全國人大常委會尚未就此作出決定之時，一些美西方輿論就再次迫不及待地跳出來，宣稱釋法將破壞香港自治和司法獨立，影響黎智英案的「公平審訊」。社評認為，確保「一國兩制」實踐行穩致遠及基本法框架下的司法獨立，恰恰要排除外部勢力的干擾，確保中國法律說了算。釋法所體現的中央政府與香港特區政府關係的良性互動，本來就是「一國兩制」實踐過程中的應有之義，這是自然而然、水到渠成的過程。