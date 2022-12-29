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香港29日起大解封 外界憂通關釀疫情倒灌

香港新聞組／香港29日電
香港將取消所有社交距離措施，只維持口罩令，自12月29日起生效：圖為香港市民在中環流動檢測站接受核酸檢測。（中新社）
香港將取消所有社交距離措施，只維持口罩令，自12月29日起生效：圖為香港市民在中環流動檢測站接受核酸檢測。（中新社）

在平衡風險及發展經濟的前提下，行政長官李家超28日宣布，由29日凌晨零時起，撤銷所有社交距離措施，包括限聚令、撤銷疫苗通行證，以及不再界定密切接觸者，但仍然維持「口罩令」，學生回校前也要做快測；有港媒指出，兩地通關固然是好事，但也要防止內地疫情香港倒灌。

港媒報導，內地和香港之間預定下月8日恢復免檢疫正常通關，有香港媒體指出，港人對通關既喜且憂，喜的是終於可免檢疫回鄉探親和公幹，憂的是時間緊逼，通關配套未必能及時到位，甚至不排除內地民眾為避疫，逆向來港團聚，令新冠疫情倒灌香港。

香港防疫放寬措施、維持措施 資料來源：大公報
香港防疫放寬措施、維持措施 資料來源：大公報

報導指出，若繼續維持目前「來港易」機制，內地民眾在抵港前不須做核酸檢測，而是進入社區第二天才做，如此隨時讓潛在感染者將病毒帶進社區，令本地感染個案飆升，當下受疫情和流感夾擊的公營醫療系統勢必不勝負荷，非市民所樂見。因此，港府當前首要之務並非緊隨內地大幅放寬防疫措施，而是如何在兼顧兩地疫情變化和風險管理上做好逐步、有序通關措施。

報導並稱，國外也如同香港渴望能早日與內地恢復通關，但面對內地陸疫情井噴式爆發，印度、義大利和日本都要求中國旅客入境時做核酸檢測，港府因應新形勢，或應考慮暫時也這樣做，以策安全。

此外，據大公報報導，李家超表示，今後的防疫政策是聚焦「防重症、防死亡」，包括保護「一老一幼」、安老和殘疾院舍等高風險群組。醫務衞生局局長盧寵茂強調，政府「堅持放寬但不放棄防疫」，他呼籲市民共同合作，盡快接種疫苗。

在新安排下，確診者的同住人士將不須強制隔離，可以自由外出，衞生主任會撤銷早前已發出的檢疫令，換言之，正在住所或檢疫設施進行檢疫的人，即起不須繼續檢疫。政府會安排身處檢疫設施的人士有序離開，並就相關撤銷安排的公告刊憲。為減低感染傳播風險，衞生署會發出健康措施建議，包括自願每天進行快速測試直至第五天（以同住確診者接受檢測或接收陽性樣本翌日為第一天）。

政府會繼續向確診者派發抗疫物資包，但政府發言人強調，會密切監察本地疫情發展，並視乎世界各地對新冠確診者（尤其是無病徵患者），有關隔離安排的最新發展，適時調整香港的相關措施。

政府撤銷所有入境強制核酸檢測，海外、內地、澳門、台灣抵港人士都不須強制核酸檢測，改為建議五天自行快測。安老及殘疾院舍則維持要求員工每日快測及定期核酸檢測，院友需每日快測，訪客需有快測陰性證明。政府會全面停止每天就住宅樓宇發出強制檢測公告，但全港各區80多個社區檢測中心和檢測站會繼續為市民提供核酸檢測服務。而「限聚令」、1.5米餐桌距離、每枱人數上限等均撤銷。

報導指出，教育局會審視學校接種疫苗情況。教育局局長蔡若蓮在社交平台發帖表示，學校疫苗通行證今日起撤銷，所有教職員及其他人士不須持有效疫苗通行證可進入學校；所有學生可進行課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。但維持教職員及學生（包括中學）每日回校前量體溫及完成快測的規定，直至下月31日，快測結果呈陽性不得回校。全日面授課堂只適用於接種率達指定水平的學校。由2023年2月起逐步有序恢復全日面授課堂，2月1日起中學首先全面恢復全日面授課堂，2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港新冠疫情已進入新階段，但新增確診個案仍然高企，污水監測顯示病毒傳播仍然非常活躍，死亡率仍較流感為高。政府會堅持公共衞生防控，密切監察新冠病毒變異及疫情發展，按照世界衞生組織的建議，持續監察新冠病毒有否出現「須關注的變種病毒株」。

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