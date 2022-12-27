我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

九龍巴士「八達通」3年來首建功 1周尋回2失智長者

香港新聞組／香港27日電

九龍巴士2019年10月起推出系統助尋失智、走失長者，三年多來每月收到約10多宗求助通報，但一直未有個案要啟動尋人程序；今年冬至前夕，系統終於首度發揮效用，一周內接連協助尋回兩名伯伯。參與「追巴士」的車務督察形容過程爭分奪秒，就怕長者中途下車，失去蹤影，慶幸最終及時趕到。

明報報導，這項系統運作方式是先由家屬將長者八達通卡號碼提供予九巴，長者一旦登上巴士拍八達通，中央系統就會收到通報，車上裝置也會亮燈及發聲，由外勤車務督察「追巴士」接回長者。

據報導，第一名經九巴八達通系統尋回的長者為患腦退化的81歲王伯，本月15日離家後便失去聯絡，家屬18日致電九巴求助；同日九巴在系統偵測到王伯在慈雲山登上往觀塘的巴士，隨即展開尋人行動，當天成功找回王伯。車務督察陳嘉濠表示，當時車長留意到王伯身體情况尚可，一直坐在車廂，所以他選擇到觀塘總站等候王伯；他上前慰問時，王伯已累得「連問需不需要飲水都沒有反應」。

報導說，另名走失長者是71歲的曾伯，有初期腦退化，在冬至前夕走失，家屬馬上聯絡九巴，幸好當天就尋回，過程驚險。車務督察張威廉說，當晚10時許收到通知，曾伯在荃灣登上巴士往沙田，巴士已駛至大河道，還有2、3分鐘便到下一站眾安街，5至6分鐘後便到再下一站綠楊新邨，最終他選擇前往綠楊新邨站，幸好趕上巴士找到曾伯。

失智 威廉

上一則

大同老餅家元朗總店霓虹招牌將拆 網嘆：再失香港情懷

下一則

美制裁效應 中國晶片黑市價暴漲500倍

延伸閱讀

冷血 數十移民被放生聖地牙哥車站

冷血 數十移民被放生聖地牙哥車站
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
招人購車 跨境巴士磨拳擦掌迎「通關商機」

招人購車 跨境巴士磨拳擦掌迎「通關商機」
世足賽／400萬阿根廷球迷擠爆街頭 梅西改搭直升機遊行

世足賽／400萬阿根廷球迷擠爆街頭 梅西改搭直升機遊行

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客