九龍巴士「八達通」3年來首建功 1周尋回2失智長者

九龍巴士2019年10月起推出系統助尋失智 、走失長者，三年多來每月收到約10多宗求助通報，但一直未有個案要啟動尋人程序；今年冬至前夕，系統終於首度發揮效用，一周內接連協助尋回兩名伯伯。參與「追巴士」的車務督察形容過程爭分奪秒，就怕長者中途下車，失去蹤影，慶幸最終及時趕到。

明報報導，這項系統運作方式是先由家屬將長者八達通卡號碼提供予九巴，長者一旦登上巴士拍八達通，中央系統就會收到通報，車上裝置也會亮燈及發聲，由外勤車務督察「追巴士」接回長者。

據報導，第一名經九巴八達通系統尋回的長者為患腦退化的81歲王伯，本月15日離家後便失去聯絡，家屬18日致電九巴求助；同日九巴在系統偵測到王伯在慈雲山登上往觀塘的巴士，隨即展開尋人行動，當天成功找回王伯。車務督察陳嘉濠表示，當時車長留意到王伯身體情况尚可，一直坐在車廂，所以他選擇到觀塘總站等候王伯；他上前慰問時，王伯已累得「連問需不需要飲水都沒有反應」。

報導說，另名走失長者是71歲的曾伯，有初期腦退化，在冬至前夕走失，家屬馬上聯絡九巴，幸好當天就尋回，過程驚險。車務督察張威廉 說，當晚10時許收到通知，曾伯在荃灣登上巴士往沙田，巴士已駛至大河道，還有2、3分鐘便到下一站眾安街，5至6分鐘後便到再下一站綠楊新邨，最終他選擇前往綠楊新邨站，幸好趕上巴士找到曾伯。