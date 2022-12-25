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放寬入境防疫首個周末 澳門景點未見人潮

香港新聞組／香港25日電
澳門放寬入境措施，景點缺乏節日氣氛，人流冷清，圖為澳門大三巴牌坊資料照片。（新華社）
澳門放寬入境措施，景點缺乏節日氣氛，人流冷清，圖為澳門大三巴牌坊資料照片。（新華社）

澳門放寬入境措施，昨日迎來首個周末，但景點人流冷清，賭場內荷官更比賭客多。明報報導，澳門旅遊業議會會長胡景光表示，放寬防疫措施是「好的開始」，相信隨著海路和陸路運輸陸續調整，元旦後旅遊業會逐漸明朗化。

澳門放寬入境措施的首個周末，著名景點大三巴中午時刻旅客仍不足百人，附近商店更是冷清，平均每間只有數名顧客。咀香園和鉅記等「伴手禮」連鎖商店，同一街道部分分店因員工確診而暫停營業。被問及放寬措施後是否帶旺生意，店家無奈表示「眼見只有疫情，何來有旅遊業」。

開業逾半世紀的「世記咖啡」，負責人區小姐稱太多員工染疫，五間分店有三間要暫停營業。她表示疫情至今損失逾七成收入，去年因無旅客全線停業，「白交租」一年。她對旅遊業短期內復甦不太樂觀，料待疫情平穩才會好轉。

港人劉小姐與丈夫原打算在澳門逗留三天，但在酒店辦理手續時才被告知不接受黃碼者入住，只好打消住的念頭買車票回港。她認為酒店應事先表明黃碼不能入住的要求，感嘆自己成了「白老鼠」。北京李小姐一家四口昨日飛抵澳門，預計逗留四天，但眼見市面冷清，缺乏節日氣氛，頗感失望。

澳門 疫情 北京

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