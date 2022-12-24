港歡樂平安夜 莫忘百萬貧窮人口

港鐵宣布恢復節日通宵列車，讓節慶氣氛更濃厚；圖為置地廣場中庭的聖誕布景。（中通社）

「鈴兒響叮噹」樂聲在不少商場中響起，意味著聖誕平安夜就要到了。今年平安夜，有令人開心的消息又有令人不開心的事，其中一個好消息，是港鐵宣布恢復節日通宵列車，平安夜和除夕夜，節慶氣氛就更濃了些。不開心是有人提起，香港 逾百萬貧窮人口，這時更需食物關懷。

港鐵在2020年平安夜前，宣布不會如例開行通宵列車，理由說的是疫情 但可能有別的顧慮，畢竟深宵疫情不會比白天更危險。這一停就停了兩年，終於在今年各方要求復常之際，加上港府一步步放寬防疫措施，港鐵不僅恢復平安夜及除夕夜通宵車，還為一些列車及車站披上聖誕裝飾，這令香港聖誕新年多了幾分過節氣氛。

香港年尾都是三節，先是12月22日冬至，香港人「冬至大如年」，這天是家人聚餐過節的日子，路上車上人都多了起來。過了冬至緊接著就來了平安夜，親朋好友相約去看維港燈飾，各大商場中看聖誕樹，都是固定節目，這幾天搭港鐵的人真的多了起來，平安夜會是小高峰，然後是除夕跨年。

香港人的聖誕節，要算一年中最快樂時段，今年雖說疫情緩解，人們可以出門四圍吃四圍玩，但不少人還是憂心忡忡，有的是為家人健康，有的是為自己的工作，有的是為子女未來。就香港社會層面看，有學者這時憂慮香港窮人和他們的食物。

據「2020年香港貧窮情況報告」，香港貧窮人口多達165萬，香港的整體貧窮率為23.6%，即約四名港人就有一人活在貧窮線下。香港學者葉兆輝等人關心到這些窮人特別是其中的小朋友，認為在貧窮環境下成長的小朋友，不但「輸在起跑線」，還在生活質素及生涯規畫上也面臨多重難關。一些低收入 家庭甚至面臨糧食不安全的風險，未能提供足夠、安全和有營養的食物給孩子，影響他們的身體成長，實在需要正視和處理。

香港作為全球最富裕的都會之一，貧富懸殊如此嚴重很難想像。學者們提倡，此時此刻要為困境中的人提供食物援助服務，因為這不單是送上食物，同時亦送上一份關愛，讓他們感受到社會沒有遺忘他們。這也算平安夜中，香港一點不平安的憂慮了。