我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

「港車北上」明年內實施 料45萬車主及乘客受惠

香港新聞組／香港24日電
港府積極研究和爭取將「港車北上計畫」，由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸。（取材自香港電台，網誌截圖）
港府積極研究和爭取將「港車北上計畫」，由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸。（取材自香港電台，網誌截圖）

隨着香港社交距離措施在風險管控下有序放寬，今年市面聖誕氣氛較過去幾年都要濃厚，除了商場、食肆人流暢旺，香港國際機場「人氣」亦急升。港府運輸及物流局局長林世雄說，「港車北上計畫」將在明年內實施，預料有45萬車主及乘客受惠。

林世雄在網誌表示，因應政府調整從台灣或海外地區抵港人士的檢疫和檢測安排，不少市民趁着聖誕、新年長假出外旅遊，過去一個星期經機場出境人次達19萬，較對上一個星期的14.7萬人次上升約3成。

他表示，除了到海外旅遊，市民同樣渴望早日正常「通關」往返內地，雖然目前仍未能做到這一點，但廣東省政府日前公布一項令人鼓舞的消息，當局將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取於明年三月或之前公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計畫」的詳細安排，並於2023年內實施。據初步估算，預計45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計畫。

林世雄指出，目前香港私家車若要往來香港與廣東省，一般必須取得粵港跨境私家車常規配額，即是俗稱「兩地車牌」，常規配額的申請資格要求按廣東省政府規定。「港車北上計畫」實施後，香港居民即使沒有「兩地車牌」，亦可以駕駛自己名下的私家車，經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊。

他表示，「港車北上計畫」詳細安排爭取於明年首季公布，在運作一段時間後會參考實施經驗，積極研究和爭取將「港車北上計畫」由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸，讓本港私家車可以無需配額、穿梭粵東粵西，進一步促進大灣區融合發展，共建優質生活圈。

香港 機場 檢測

上一則

「嘴友」只要親不要愛 新戀愛觀未必無後顧之憂

下一則

李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展

延伸閱讀

聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩

聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩
美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅

美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅
萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使

萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使
黎智英國安案 傳北京決定釋法「解釋範圍更廣」

黎智英國安案 傳北京決定釋法「解釋範圍更廣」

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲