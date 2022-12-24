「港車北上」明年內實施 料45萬車主及乘客受惠

港府積極研究和爭取將「港車北上計畫」，由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸。（取材自香港電台，網誌截圖）

隨着香港 社交距離措施在風險管控下有序放寬，今年市面聖誕氣氛較過去幾年都要濃厚，除了商場、食肆人流暢旺，香港國際機場 「人氣」亦急升。港府運輸及物流局局長林世雄說，「港車北上計畫」將在明年內實施，預料有45萬車主及乘客受惠。

林世雄在網誌表示，因應政府調整從台灣或海外地區抵港人士的檢疫和檢測 安排，不少市民趁着聖誕、新年長假出外旅遊，過去一個星期經機場出境人次達19萬，較對上一個星期的14.7萬人次上升約3成。

他表示，除了到海外旅遊，市民同樣渴望早日正常「通關」往返內地，雖然目前仍未能做到這一點，但廣東省政府日前公布一項令人鼓舞的消息，當局將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取於明年三月或之前公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計畫」的詳細安排，並於2023年內實施。據初步估算，預計45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計畫。

林世雄指出，目前香港私家車若要往來香港與廣東省，一般必須取得粵港跨境私家車常規配額，即是俗稱「兩地車牌」，常規配額的申請資格要求按廣東省政府規定。「港車北上計畫」實施後，香港居民即使沒有「兩地車牌」，亦可以駕駛自己名下的私家車，經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊。

他表示，「港車北上計畫」詳細安排爭取於明年首季公布，在運作一段時間後會參考實施經驗，積極研究和爭取將「港車北上計畫」由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸，讓本港私家車可以無需配額、穿梭粵東粵西，進一步促進大灣區融合發展，共建優質生活圈。