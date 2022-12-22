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粵港澳首度聯手全球招商 簽約3580億美元

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著內地防疫「新十條」出台，社會經濟復常揭開新一頁，各省份陸續部署，全力拚經濟。粵港澳三地21日主動出擊，首次聯手召開的全球招商大會在廣州南沙舉行，這是中共20大後大灣區舉辦的第一場高規格全球引資活動。

大公報報導，大會雲集來自全球十多個國家和地區的300多家企業代表，廣東省共達成合作項目853個，拉動投資總額達人民幣2.5兆元（約合2.79兆港元、3583億美元）。當天簽約的48個重大項目中，布局在新能源、先進製造、生物科技、新一代信息技術等領域，製造業占比超七成。

「94%會員在商會近期調研中均表示要留在粵港澳大灣區。」在招商大會的英國倫敦海外分會場活動上，中國歐盟商會副會長Klaus Zenkel視頻發言時，分享了他近年感受及歐盟企業對大灣區市場的信心。「所有經營需要的要素如資金、人才、研發、製造、政府支持和市場等，在大灣區都能便捷獲取。」

2022粵港澳大灣區全球招商大會21日在廣州舉行。本次大會由粵港澳三地政府聯合舉辦，以「投資大灣區，共創美好未來」為主題，全方位展示大灣區建設成效，傳遞推進高水平對外開放的信心決心，邀請海內外企業到大灣區投資興業，共享大灣區發展機遇。

此前舉行的中央經濟工作會議強調，更大力度吸引和利用外資。要推進高水平對外開放，提升貿易投資合作質量和水平。此次現場簽約的重點項目中，新能源產業尤為顯眼，包括日本企業簽約的新能源汽車配套項目、華芯國際投資有限公司將在廣州增城設立新能源儲能科技總部基地、現代（HTWO）廣州．恆運．交投合資公司項目等。

「現代汽車集團首個海外氫燃料電池系統研發、生產、銷售基地『HTWO廣州』即將竣工投產，總投資將達85億元人民幣。投產後將面向中國市場的汽車、船舶、軌道交通、發電等領域，提供全球領先的氫燃料電池系統。」現代汽車集團（中國）總裁李赫峻說，「HT廣州」將在廣州開發區打造全球首個無人駕駛氫能汽車示範區，在中國構建氫能產業生態。

灣區 投資 汽車

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