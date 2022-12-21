港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2022年儘管面對宏觀經濟及地緣政治的重重挑戰，港交所的最新數據顯示，香港 金融市場仍保持韌性和穩健，下半年IPO數目是上半年的兩倍。今年共有51支來自新經濟行業的新股，占期內集資額的72.7%；衍生性金融商品市場表現強勁，推出多項產品及成交活躍，並創造了多項新紀錄，1月至10月證券 化衍生產品（包括權證、牛熊證）總成交金額4279億美元世界居首。港交所期望，2023年將為市場帶來更多互聯互通。衍生性金融商品

文匯報報導，根據港交所統計，宏觀經濟及地緣政治因素令全球首次公開招股市場活動減少，但香港市場較其他境外市場仍展現韌力，上市集資活動於下半年呈現反彈趨勢。截至11月30日，港交所共有69支新股上市，集資額達878億港元（約112.6億美元），按年下跌73.5%，其中42支新股於下半年上市，數目幾乎是上半年的兩倍。

今年共有51支來自新經濟行業的新股，占期內集資額的72.7%。單在12月（截至12月20日），港交所又迎來了9支新股上市。

年內，港交所衍生產品市場日益壯大，交投活躍，今年首10月證券化衍生產品總成交金額4279億美元世界居首。港交所的期貨期權合約產品──恒生指數 期貨期權及恒生中國企業指數期貨期權，合併未平倉合約在11月的名義金額逾520億美元。

截至今年11月30日，市場創造多項新紀錄，其中交易所買賣基金（ETF）達2兆1818億元，比對上一次2015年的最高紀錄21710 億元高0.5%；槓桿及反向產品達4804億元，比對上一次2020年的最高紀錄3735億元高28.6%；債務證券成交金額達1275億元，比對上一次2021年的最高紀錄1042億元高22.4%。衍生產品市場方面，期內恒生中國企業指數期貨共錄得4086萬9411張合約，比對上一次2018年的最高紀錄3745萬1281張合約高9.1%。

香港還是全球最廣泛且最具活力的離岸A股衍生產品生態圈，於2022年，港交所MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約成交量持續高企，美元兌人民幣（香港）期貨成交量更於11月創出新高。首支MSCI中國A50互聯互通指數期貨衍生權證亦於8月上市。