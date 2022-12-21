我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2022年儘管面對宏觀經濟及地緣政治的重重挑戰，港交所的最新數據顯示，香港金融市場仍保持韌性和穩健，下半年IPO數目是上半年的兩倍。今年共有51支來自新經濟行業的新股，占期內集資額的72.7%；衍生性金融商品市場表現強勁，推出多項產品及成交活躍，並創造了多項新紀錄，1月至10月證券化衍生產品（包括權證、牛熊證）總成交金額4279億美元世界居首。港交所期望，2023年將為市場帶來更多互聯互通。衍生性金融商品

文匯報報導，根據港交所統計，宏觀經濟及地緣政治因素令全球首次公開招股市場活動減少，但香港市場較其他境外市場仍展現韌力，上市集資活動於下半年呈現反彈趨勢。截至11月30日，港交所共有69支新股上市，集資額達878億港元（約112.6億美元），按年下跌73.5%，其中42支新股於下半年上市，數目幾乎是上半年的兩倍。

今年共有51支來自新經濟行業的新股，占期內集資額的72.7%。單在12月（截至12月20日），港交所又迎來了9支新股上市。

年內，港交所衍生產品市場日益壯大，交投活躍，今年首10月證券化衍生產品總成交金額4279億美元世界居首。港交所的期貨期權合約產品──恒生指數期貨期權及恒生中國企業指數期貨期權，合併未平倉合約在11月的名義金額逾520億美元。

截至今年11月30日，市場創造多項新紀錄，其中交易所買賣基金（ETF）達2兆1818億元，比對上一次2015年的最高紀錄21710 億元高0.5%；槓桿及反向產品達4804億元，比對上一次2020年的最高紀錄3735億元高28.6%；債務證券成交金額達1275億元，比對上一次2021年的最高紀錄1042億元高22.4%。衍生產品市場方面，期內恒生中國企業指數期貨共錄得4086萬9411張合約，比對上一次2018年的最高紀錄3745萬1281張合約高9.1%。

香港還是全球最廣泛且最具活力的離岸A股衍生產品生態圈，於2022年，港交所MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約成交量持續高企，美元兌人民幣（香港）期貨成交量更於11月創出新高。首支MSCI中國A50互聯互通指數期貨衍生權證亦於8月上市。

指數 香港 證券

上一則

紐時：推特打假難 機器人帳號淹沒「白紙運動」發文

下一則

澳車北上元旦啟動 1站式辦手續 港車北上明年Q1揭曉

延伸閱讀

聖誕假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕

聖誕假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕
李家超21日赴北京述職 上任後首次 力求通關內地

李家超21日赴北京述職 上任後首次 力求通關內地
中港股互聯互通 納在港上市外國公司 約三個月後實施　

中港股互聯互通 納在港上市外國公司 約三個月後實施　
日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年