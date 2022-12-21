香港存保會：港人儲夠7.5萬美元 才有安全感

香港存保會公布調查，港人認為儲蓄要有59萬港元才能獲得「安全感」；圖為街頭推出打折的服飾店。（中通社）

香港 存款保障委員會（存保會）昨公布港人儲蓄 情況的最新調查結果，顯示市民在疫情 及經濟差的環境下，積穀防饑意識高企，當中有68%受訪者表示有儲蓄習慣，按年升5個百分點，每月平均儲蓄7700港元（約988.1美元），按年增17%。

文匯報報導，有近六成受訪者認為儲蓄的首要目的在於應付不時之需，比率按年大升20個百分點，為5年調查以來最高，同時受訪者平均認為儲蓄有59萬港元（約7.5萬美元）方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年升逾兩成。

今年大市風高浪急之下，調查顯示港人更傾向選擇穩健方式進行儲蓄，其中有82%受訪者均指主要透過銀行活期或定期存款進行儲蓄，比率按年大升10個百分點，大幅拋離其他儲蓄方法，只有28%受訪者表示透過投資股票、債券及基金，而有21%受訪者則表示透過購買儲蓄保險進行儲蓄。

不過市民就個人現時儲蓄所帶來的安全感評分則微跌至51.4分，為5年調查以來低位，其中近三成港人的個人儲蓄安全感自我評分低於50分。受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。存保會認為，數據反映不少市民擁有危機意識，會較審慎評估個人財政狀況，認為在目前環境下要增加儲蓄才能安心。

調查亦訪問了18至29歲的年輕人，當中有六成人表示有儲蓄習慣，每月平均儲蓄約5000港元，較去年低約一成，他們平均認為擁有約36萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，數字是所有組別中最低。至於50至59歲年齡層的受訪者，其中78%有儲蓄習慣，每月平均儲蓄約1.1萬元，他們平均認為擁有76萬元的儲蓄才能獲得足夠的「安全感」，數字為所有組別之冠。

港人「儲蓄安全感」指標調查由存保會委託中大香港亞太研究所，於8月3日至9月22日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了逾千名18歲或以上港人，並對301名18至29歲年輕人進行深入意見調查。