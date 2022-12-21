港冬至起多項鬆綁 餐廳不限人數 疫苗通、口罩令仍維持

香港22日起放寬防疫措施，撤銷餐飲處所容量限制；圖為市民於食肆用餐。（中通社）

香港疫情 轉趨平穩，港府20日宣布聖誕節前放寬多項防疫 措施，主要是餐飲和娛樂活動的限制，包括餐廳不再有人數限等，但疫苗通行證及口罩令仍維持，而在疫情陰霾未散下，港府仍取消了春節煙花匯演，香港已連續四年未能舉辦春節煙花匯演。

香港最新防疫措施 資料來源：香港醫務衛生局 製表：香港新聞組

綜合媒體報導，港府醫務衛生局副局長李夏茵20日在記者會上公布，22日冬至起，當局撤銷對餐廳、宴會及各類場所的人數限制；市民進入酒吧、夜總會及宴會等場所，不必再出示病毒快速測試結果，本地旅遊也取消相關要求。她同時公布，後天起，公共場所、運動場及戶外場所等可以進行飲食，不再受禁。

目前為止，港府在社會實施的防疫措施只維持要求市民戴口罩、進入餐廳需要掃描疫苗證及限聚令。

香港22日起放寬防疫措施，包括撤銷酒吧、夜店、參與宴會人士、參加本地遊旅客的快速抗原測試要求。（中通社）

對此，酒吧及食肆業界批評復常慢半拍的港府放寬防疫措施太遲，導致業界錯失聖誕節消費黃金檔期，生意難及以前。

此外，因應新冠疫情案例仍有上升趨勢，港府宣布，明年的農曆新年煙花匯演將會取消。港府發言人表示，港府近日調整防疫措施，並容許社會舉辦更多大型活動，但由於農曆新年煙花匯演一般需時兩至三個月籌辦，故未能及時舉行。

李夏茵表示，港府一直希望讓市民盡快恢復正常生活，但需要逐步推行。當前疫情可控，當局可以進一步放寬限制，加上稍後是聖誕和新年假期，港府希望市民可以復常。

她說，當前港府已取消大部分為防疫而實施的社交距離限制，餘下的措施如戴口罩，將在復常最後階段才會取消。

港媒報導，聖誕節消費黃金檔期只剩4天就來臨，港府昨才公布明日起再碎步放寬數項防疫措施，包括撤銷餐飲、酒吧等所有表列處所的容量限制，宴會不再限最多240人參加，進酒吧去宴會等毋須再事前做快速檢測、公眾娛樂場所戶外範圍可進食等，亦即工展會明日起可以恢復試食。

香港20日新增1萬4982例新冠病毒確診，其中海外移入占870例。過去一天香港再有33名確診者死亡。