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港人入境內地確診 輕症就地隔離 澳門入境改5天居家隔離

香港新聞組／香港17日電 　
港人如赴內地確診，輕症可以採取就地隔離；圖為市民在中環出行。（中新社）
港人如赴內地確診，輕症可以採取就地隔離；圖為市民在中環出行。（中新社）

備受港人關注的境外人士入境內地檢疫隔離政策又傳放寬，福建省和廣東深圳疫情防控部門透露，由境外包括香港入境兩地的人士若在隔離酒店檢測出核酸陽性，輕症及無症狀感染者，可在隔離酒店原地隔離直至康復。澳門也傳出再鬆綁，入境人士改五天居家隔離。

綜合媒體報導，高鐵西九龍站站務人員、保安等，正陸續調回駐守；同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。

此外，赴內地的重症人士則會轉至定點醫院救治，在福建省福州市，若隔離期滿仍檢測陽性，獲社區同意後可居家隔離。不過，一位從台灣入境廈門的洪姓台胞表示，每個社區執行的標準都不一樣。

社交網站上也有從海外入境北京的網友稱自己在酒店隔離期間檢測出核酸陽性，被通知在酒店就地隔離，而非此前由隔離酒店轉運至定點醫院或方艙醫院進行診療。

福建省福州市、廈門市新冠肺炎疫情防控工作應急指揮部相關工作人員表示，現時福建入境隔離仍維持「5+3」政策，如果在隔離酒店核酸陽性，輕症及無症狀感染者直接在隔離酒店進行原地隔離直至康復，重症人士會轉至醫院進行救治。若在酒店隔離5天還未轉陰，後面3天可以居家隔離嗎？福州市和廈門市對此則有不同應對方案。

廈門市新冠肺炎疫情防控工作應急指揮部的相關工作人員表示，根據目前內地「防疫新十條」政策，包括輕症及密接人士都可居家隔離。入境人士倘若5天酒店隔離結束尚未轉陰，入境地有固定住所者，可與所在地的社區管理人員商量，是否符合居家隔離的條件，只要社區同意也可以回家自我隔離；若無固定住所則繼續酒店隔離到轉陰獲准離開。

福州市鼓樓區某社區工作人員說，該社區要求陽性入境人士在酒店繼續隔離，直到轉陰拿到解除隔離證明後方可居家繼續3天的自我隔離。該社區工作人員說，居家期間盡量做到一人一套住所，如果不行就全家居家隔離，入境8天後再進行3天自我健康監測，即做3天的核酸檢測或抗原自測。

另外，據澳門市政府公告，自17日零時起，優化對香港、台灣和外國入境澳門特別行政區的人士的防疫措施，改為「5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制」。

檢測 疫情 澳門

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