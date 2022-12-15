航空公司未加快復飛 港復常添變 旅發局送機票吸客

香港入境政策放寬，取消適用於外地抵港人士的黃碼規範，但航空公司並沒有打算加快復飛腳步。（路透）

新冠疫情漸趨平穩，港府14日已撤銷「黃碼」及掃描「安心出行」措施，國際航空運輸協會表示，這是復常的一步，預料航空公司需時將航班和人手調回香港 市場。惟新航、英航仍表示將按原定計畫恢復航班，國泰擬於2024年才恢復客運力至疫前水平，維珍則維持撤出香港的決定。

香港14日起無須掃描安心出行碼，但進入食肆等指定處所須使用「疫苗通行證」才可進入；圖為市民於食肆用餐。（中新社）

明報報導，有經濟學者認為，不少航線航點已被其他地區搶走，現時香港航班需求主要來自港人出遊，料非一至兩年內可「收復失地」。旅遊業議會則料未來一個月旅客量稍增兩至三成，形容染疫強制隔離和口罩令等仍窒礙遊客赴港意欲，旅遊業全面復甦取決於內地與香港通關。

據報導，維珍稱因應俄羅斯空域持續關閉，維持撤港決定；新航將按原定計畫於本月中恢復每日兩班機前往新加坡 ，下月中增至每日3班，旗下酷航於明年元旦起增至每日兩班；英航維持19日起恢復每日一班機來往倫敦。

報導引述國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，正增加客機運力及恢復航點，預計前往日本及東南亞 等地的需求會延續至農曆新年。國泰預期客運量今年底可恢復至疫前三分之一，明年底至七成，目標2024年底可完全復原。

報導稱，行政會議成員陳清霞形容，撤銷黃碼變相對外通關，鼓勵更多商務旅客和遊客訪港，促進本地經濟和商業活動，特別對旅遊、零售業、餐飲及相關服務業是一大喜訊，是香港步向經濟復常的一大步；港府及業界應加強海外推廣，讓外地人知道香港已全面開放。

報導指出，港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目建議改以快測代替入境核酸檢測，入境者感染的變異病毒株與本地個案無異，可改為加強監察本地個案。

另據大公報報導，隨著「黃碼」取消，香港進一步向全球旅客打開大門，旅遊發展局昨日預告，將啟動全球宣傳「Hello Hong Kong」，並提供送免費機票等一系列吸客優惠，料宣傳費逾1億港元（約1285.6萬美元）。旅發局復辦東南亞旅遊業界考察團，接待60名左右來自泰國、馬來西亞和新加坡等五國旅業界代表赴港考察，參觀近年落成的西九文化區M+、香港故宮文化博物館等新景點。