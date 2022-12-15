涉煽惑六四集會獲撤罪 鄒幸彤深感意外

香港示意圖。(圖：shutterstock)

前香港 支聯會副主席鄒幸彤被控六四 紀念日煽惑他人參與非批准集結罪，不服上訴，於昨日獲香港高等法院裁定勝訴，定罪和判刑均被撤銷。鄒幸彤庭上聞判表示深感意外。

香港高等法院法官張慧玲昨作裁決時說，去年5月香港警方因應疫情，禁止支聯會六四晚上在維園舉行公眾集會，上訴人曾經質疑警方的禁令是否合法，但原審裁判官並無容許上訴人挑戰禁令的合法性。

法官引用梁國雄案的案例，指根據「公安 條例」第九條第四款，警方有主動的責任，採取合理適當措施，便利集會和平進行，認為警方除了全面禁止集會之外，亦須主動考慮是否可以容許集會在適當條件下舉行，才可以確保相稱性，警方只可以在條件不可達到相關目的之下，才可以禁止集會。

法官說，根據香港警方證供，警方主要考慮預期集會人數，以及社交距離要求是否有效。雖然支聯會表示願遵守警方任何合理‍要求，但警方只是作出質疑，沒有認真主動考慮，例如鄒幸彤所指，限制入場時段、人數、分散地點、入場人士須使用安心出行及戴口罩、不可進食等，因此法官認為警方並無履行「公安條例」的主動責任，去便利集會進行。

法官又說，警方曾向衛生署索取的專家報告，並無完全反對大型集會，只是不建議涉及不戴口罩進食的大型集會。

證供顯示，警方在決定禁止集會後才索取專家報告，為上訴委員會聆訊作準備，顯示警方決定發出禁令時，並沒有考慮相關專家報告。由於未能確立警方禁令的合法性，因此裁定鄒幸彤挑戰成功。

但法官又稱，認同鄒文章有煽惑成分，但由於警方禁令合法性未被確定，亦不屬犯法。

港府律政司代表在庭上稱，需時研究判詞，以考慮是否向終審法院提上訴。法官認同案件有廣泛重要性，批准律政司在23日或之前作出決定，如律政司上訴，會批出許可。

法庭資料顯示，鄒幸彤已經就被裁定罪成的案件服刑完畢，但她仍有涉及香港國安法案件在身，因此仍在還押中。