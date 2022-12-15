我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

涉煽惑六四集會獲撤罪 鄒幸彤深感意外

香港特派員李春／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港支聯會副主席鄒幸彤被控六四紀念日煽惑他人參與非批准集結罪，不服上訴，於昨日獲香港高等法院裁定勝訴，定罪和判刑均被撤銷。鄒幸彤庭上聞判表示深感意外。

香港高等法院法官張慧玲昨作裁決時說，去年5月香港警方因應疫情，禁止支聯會六四晚上在維園舉行公眾集會，上訴人曾經質疑警方的禁令是否合法，但原審裁判官並無容許上訴人挑戰禁令的合法性。

法官引用梁國雄案的案例，指根據「公安條例」第九條第四款，警方有主動的責任，採取合理適當措施，便利集會和平進行，認為警方除了全面禁止集會之外，亦須主動考慮是否可以容許集會在適當條件下舉行，才可以確保相稱性，警方只可以在條件不可達到相關目的之下，才可以禁止集會。

法官說，根據香港警方證供，警方主要考慮預期集會人數，以及社交距離要求是否有效。雖然支聯會表示願遵守警方任何合理‍要求，但警方只是作出質疑，沒有認真主動考慮，例如鄒幸彤所指，限制入場時段、人數、分散地點、入場人士須使用安心出行及戴口罩、不可進食等，因此法官認為警方並無履行「公安條例」的主動責任，去便利集會進行。

法官又說，警方曾向衛生署索取的專家報告，並無完全反對大型集會，只是不建議涉及不戴口罩進食的大型集會。

證供顯示，警方在決定禁止集會後才索取專家報告，為上訴委員會聆訊作準備，顯示警方決定發出禁令時，並沒有考慮相關專家報告。由於未能確立警方禁令的合法性，因此裁定鄒幸彤挑戰成功。

但法官又稱，認同鄒文章有煽惑成分，但由於警方禁令合法性未被確定，亦不屬犯法。

港府律政司代表在庭上稱，需時研究判詞，以考慮是否向終審法院提上訴。法官認同案件有廣泛重要性，批准律政司在23日或之前作出決定，如律政司上訴，會批出許可。

法庭資料顯示，鄒幸彤已經就被裁定罪成的案件服刑完畢，但她仍有涉及香港國安法案件在身，因此仍在還押中。

香港 公安 六四

上一則

新一屆港區人大誕生 朱葉玉如獲1254票成票后

下一則

Google拒置頂正確國歌 港府擬修例糾正

延伸閱讀

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%
被控煽惑「八百壯士」陳抗襲警 吳斯懷無罪確定

被控煽惑「八百壯士」陳抗襲警 吳斯懷無罪確定
港旅遊開大門 估日迎2000客 較現時增52倍

港旅遊開大門 估日迎2000客 較現時增52倍
港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃