涉煽惑六四集會獲撤罪 鄒幸彤深感意外
前香港支聯會副主席鄒幸彤被控六四紀念日煽惑他人參與非批准集結罪，不服上訴，於昨日獲香港高等法院裁定勝訴，定罪和判刑均被撤銷。鄒幸彤庭上聞判表示深感意外。
香港高等法院法官張慧玲昨作裁決時說，去年5月香港警方因應疫情，禁止支聯會六四晚上在維園舉行公眾集會，上訴人曾經質疑警方的禁令是否合法，但原審裁判官並無容許上訴人挑戰禁令的合法性。
法官引用梁國雄案的案例，指根據「公安條例」第九條第四款，警方有主動的責任，採取合理適當措施，便利集會和平進行，認為警方除了全面禁止集會之外，亦須主動考慮是否可以容許集會在適當條件下舉行，才可以確保相稱性，警方只可以在條件不可達到相關目的之下，才可以禁止集會。
法官說，根據香港警方證供，警方主要考慮預期集會人數，以及社交距離要求是否有效。雖然支聯會表示願遵守警方任何合理要求，但警方只是作出質疑，沒有認真主動考慮，例如鄒幸彤所指，限制入場時段、人數、分散地點、入場人士須使用安心出行及戴口罩、不可進食等，因此法官認為警方並無履行「公安條例」的主動責任，去便利集會進行。
法官又說，警方曾向衛生署索取的專家報告，並無完全反對大型集會，只是不建議涉及不戴口罩進食的大型集會。
證供顯示，警方在決定禁止集會後才索取專家報告，為上訴委員會聆訊作準備，顯示警方決定發出禁令時，並沒有考慮相關專家報告。由於未能確立警方禁令的合法性，因此裁定鄒幸彤挑戰成功。
但法官又稱，認同鄒文章有煽惑成分，但由於警方禁令合法性未被確定，亦不屬犯法。
港府律政司代表在庭上稱，需時研究判詞，以考慮是否向終審法院提上訴。法官認同案件有廣泛重要性，批准律政司在23日或之前作出決定，如律政司上訴，會批出許可。
法庭資料顯示，鄒幸彤已經就被裁定罪成的案件服刑完畢，但她仍有涉及香港國安法案件在身，因此仍在還押中。
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