壓力爆煲 香港7旬父母鎚殺47歲病女 月內第2宗倫常慘劇

香港示意圖。(圖：shutterstock)

九龍慈雲山慈樂邨昨日發生倫常凶殺案，一對七旬夫婦疑因長期照顧患病臥床的女兒致身心疲憊，壓力爆煲，昨日凌晨突以鐵鎚襲擊睡夢中的女兒，其後深感愧疚報警求助，惜女兒送抵醫院搶救1小時證實不治。警方已列作謀殺案拘捕該對年邁夫婦調查，死者死因須稍後由法醫剖驗確定。

文匯報報導，這是本月內發生的第二宗疑因長期照顧患病家人致壓力爆煲釀成的倫常慘劇，而今年以來香港 至少發生了13宗倫常慘案。有社福界人士批評港府現時計畫推行的照顧者支援政策不夠全面及服務宣傳不足，令照顧者無法得到即時援助。

凶案現場為慈樂邨樂信樓一單位，女死者姓余（47歲），5年前開始因患上「腸道轉位異常」及抑鬱症，要長期臥床須家人照顧。

消息指，死者生前雖有一姊及一兄，但兄長不同住，胞姊因要工作，故此平日照顧死者起居飲食的重擔長期落在年邁父母身上，以致父母身心疲憊。惟現年74歲的姓梁母親亦因行動不便要用枴杖助行，而78歲的父親因年老體衰，狀況大不如前。他們被捕後向警員表示因擔心難以再照顧患病女兒，才狠心出此下策。

昨日凌晨約1時半，警方接獲一名女長者報案指上址單位內有人受傷昏迷。警員及救護員奉召到場，發現一名右額頭及頸部有明顯傷痕的女子昏迷倒臥客廳地上，救護員立即為事主急救及送往廣華醫院繼續搶救，惜延至凌晨2時32分證實不治。

據悉，死者與父親俱無精神病紀錄，過往亦無報警求助或須社工跟進紀錄。

本月1日凌晨，灣仔駱克道275至277號金樂大廈6樓一單位發生火警，睡房一名89歲老翁和身處洗手間昏迷53歲兒子雙雙死亡，兩人被發現時胸口皆有刀傷。警方經調查後，相信兒子不堪長期照顧臥床失禁的老父致壓力爆煲，用刀弒父後自殺未遂，再縱火 焚屋雙雙殞命。