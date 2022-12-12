香港新增1.4萬例確診24死 出院指引放寬

香港11日新增1萬4918宗新冠病毒確診個案，死亡個案再多24宗。香港街頭小販和行人。（中通社）

衛生署衛生防護中心昨日呈報，香港 新增1萬4918宗新冠肺炎確診個案，當中包括685宗輸入個案，惟兩者俱未發現新增亞系變異病毒個案，單日有24名患者離世。醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為101%。

綜合文匯報、明報報導，醫管局最新指引容許新冠患者不論家居環境，出院後可回家繼續隔離，判別感染者是否可在家隔離，仍考慮其家有否獨立廁所或房間，否則須送往隔離設施。

港府專家顧問孔繁毅認為，香港大部分人已完成接種疫苗或曾感染，築起極高混合免疫屏障，有條件將新冠當成一般呼吸道病毒處理，不單毋須再以家居環境決定是否可在家隔離，更可考慮取消強制隔離要求，惟強調須維持口罩 令。

目前英美等地已不再要求患者強制隔離，美國建議患者在家隔離5天；英國亦建議成人在家隔離5天。

此外，因應內地疫情 變化，不少香港市民近期大量購入退燒止痛類藥物，有意寄給內地親友，部分藥房因此缺貨，亦有藥房實施限購。港九藥房總商會估計，一兩星期後相關藥物會恢復正常供應。

醫務衛生局局長盧寵茂昨日表示，港府會確保藥物供應，醫管局亦有足夠存量應付需要，呼籲市民無須過度反應購買藥物。

盧寵茂重申，「安心出行」最初推行時可以追蹤感染源頭及密切接觸者，港府會繼續監察其運作情況，適時調整。