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黎智英被押近2年 蘋果日報案待釋法 13日提訊

香港新聞組／香港11日電
張愛玲給林黛的信，引出香港文化一段過往。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
張愛玲給林黛的信，引出香港文化一段過往。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

黎智英先後涉及多宗案件，已被羈押近兩年，大部分案件已審結完畢，只餘下涉嫌違反香港國安法的案件。黎此前因涉四場非法遊行或集結案，數罪併罰，共判囚20個月；昨日再因欺詐罪被判5年9個月。

大公報報導，黎智英被起訴違反「香港國安法」下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，周達權亦將會以汙點證人身分作供。港府先前就黎智英聘請英國御用大律師提請中國全國人大釋法，港府律政司副司長張國鈞昨日表示，正等候有關方面安排。

黎智英涉嫌違反香港國安法的案件，他除了被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為之外，他與蘋果日報相關的三間公司亦被控串謀發布煽動刊物等罪名。黎在該案所面對的控罪，若定罪最高可判處終身監禁。

黎智英早前獲准聘請英國御用大律師Tim Owen赴港為其辯護，律政司向終審法院尋求上訴不果後，特首李家超早前向中央建議提請全國人大常委會釋法。案件原定12月1日開審，律政司向法庭申請押後審訊，高等法院批准案件押後至12月13日再提訊。

律政司副司長張國鈞昨日在一節目上強調，釋法是「一國兩制」法律制度有機組成部分，全國人大常委會對基本法及香港國安法有解釋權，若法律出現不準確或不清晰的地方時，透過人大釋法解決問題，是對法制發展最健康的做法。

張國鈞表示，人大常委會的釋法權是憲制秩序重要組成部分，當遇到一些無法解決或者出現錯誤理解的情況時，人大常委會需要作出釋法決定。

黎智英 香港 英國

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