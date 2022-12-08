8萬人「永久離港」 喪失消費券資格

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府今年6月公布第二輪消費券時稱，如市民於2019年6月18日至2022年6月12日期間已永久離港、有意離港或提早提取強積金，即不符申領資格。

明報報導，財庫局長許正宇昨以書面回覆立法會議員葛珮帆質詢稱，截至今年11月底，在第二階段消費券計畫下，約有8萬人因曾以「永久離港」為由作法定聲明以提早提取強積金或公積金，最終被判定不符資格而未能領取消費券。

報導稱，在第二輪消費券中，另有約13,000人因其他原因未能登記，包括約3000人因「年齡要求」、約7000人因「居民身分要求」及約3000人因「其他要求」（見表）。兩輪計畫累計至今共收到約1690宗投訴，當中約1580宗（約93%）是在2021年消費券計畫推行初期（6至9月）收到。

據報導，許正宇表示，去年及今年消費券計畫為本地消費市場注入約315億元及逾600億元的購買力，分別提振本地生產總值0.7%及1.2%。根據政府統計處數字，私人消費開支在2021年下半年按年增長5.9%。今年第二季及第三季在金融狀况收緊下，私人消費開支按年持平，經季節性調整後按季分別上升8%及1.1%。

報導指出，許表示，經季節性調整的失業率由2021年初7.2%的高位逐步下降至年末的4%。今年勞工 市場因第五波疫情 嚴重受壓，失業率升至2至4月的5.4%。其後隨着本地經濟活動恢復，政府發放消費券為私人消費帶來支持，失業率逐步回落到8至10月的3.8%。