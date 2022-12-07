保安局長鄧炳強：持BNO港人出事 要找自己國家幫忙

港府不承認英國BNO護照，保安局長鄧炳強表示持有者若海外遇事，應找自己國家幫助。（Getty Images）

立法會保安事務委員會6日召開會議，多位議員關注到早前的東南亞 騙案情況，其中選委界吳傑莊問到，持有BNO護照的港人在外地遇上困難時，香港 入境處會如何提供協助。保安局局長鄧炳強重申，港府不承認BNO護照為身分證明文件，直言：「搵返自己國家！（找自己國家幫忙）」

綜合香港01、文匯報報導，鄧炳強表示，駐外國領事館會向香港的中國公民提供協助，明白部分非永久香港居民，例如外傭，在海外或有機會遇上不同事故，駐外國領事館承諾會盡量提供協助，「幫到就幫」。不過，鄧炳強重申港府不承認BNO為旅遊證件或身分證明文件，若持BNO港人在海外被拘捕，或牽涉領事館事宜，建議他們「搵返自己國家」。

立法會議員葛珮帆建議港府可以邀請海外僑胞組織協助當地港人；選委會界別議員周文港建議港府發展資訊系統，當前往柬埔寨及緬甸的市民登機後，港府可發放手機短訊，提供當地使領館及華人社團聯繫資料，以及在相關航班下廣告，提醒市民有關騙案。

不過，鄧炳強表示，建議海外港人有需要時盡量向港府港府駐當地經貿辦或中國使領館求助。至於航班廣播，他表示要小心處理，因為可能造成反效果，令航班目的地國家認為香港對其有負面觀感。

鄧炳強又指，入境處正分階段引入求助熱線「1868」的WhatsApp及WeChat版本，讓有需要的市民有更多渠道接觸到協助在外香港居民小組。

「更新遣送政策」7日起生效，提出免遣返 聲請人士的司法覆核許可，在原訟庭拒絕後，不論是否提出上訴，入境處都可以執行遣返行動。

選委會界別議員何君堯提出，港府應即使增加羈留名額仍不足夠，認為應重設禁閉式難民營，羈留所有入境的免遣返聲請人士。選委會界別議員馬逢國則提出，可利用空置隔離檢疫設施收容該些人士，並需要加強保安。