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息口見頂、資金充裕 港明年IPO估2000億 重登全球前3名

　　香港新聞組／香港6日電
隨著息口見頂及市場資金保持充裕，專家預估明年有100家企業在港上市集資；圖為香港葵青貨櫃碼頭。（歐新社）
隨著息口見頂及市場資金保持充裕，專家預估明年有100家企業在港上市集資；圖為香港葵青貨櫃碼頭。（歐新社）

今年香港新股上市集資（IPO）料僅錄得1056億元（港元，下同，約135.9億美元） ，按年大減近70%，與南韓交易所爭奪全球第四位。羅兵咸永道昨日表示，隨著息口見頂及市場資金保持充裕，明年有望回升至2000億元，再次躋身全球前三名的位置，並預計至少有100家企業IPO，當中至少10家為特專科企。

大公報報導，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，截至11月30日，香港IPO集資金額為879億元，跌出全球三甲。前三位暫時是納斯達克（1227億元）、上交所（3682億元）、深交所（2190億元），南韓交易所以942億元，暫居第四位。他續說，香港IPO遜色，主要是受到疫情持續、地緣政治局勢不穩，以及多國大幅加息遏通脹等多項不利因素影響，預計全年香港IPO集資金額為1056億元，按年下降68%；另預計今年香港IPO數目共有80家，按年下跌19%，若以行業分類，零售、消費品及服務行業占最多，約占23%，其次為工業及醫療與醫藥行業，分別占20%。

黃金錢預計，主板上市數量按年減少18%，因今年有6家企業以「介紹形式」上市及有1家公司由創業板轉至主板上市，但未有集資。中資股繼續成為港股上市活動的主要驅動力，料今年H股在港上市共集資超過700億元，占總集資額75%，按年升63%；上市數量由去年的15家上升到今年的23家，按年增加53%。

據報導，香港IPO明年仍面臨多項不明朗因素，不過黃金錢認為，由於息口有望見頂，加上市場資金充裕，均有利IPO市場再度變得活躍，預計明年有100家企業在港上市集資，總集資額將達到1800億至2000億元，較今年上升近一倍，而香港IPO市場亦有望重新回到全球首三大集資市場之列。

值得留意的是，港交所正就擴大香港現有上市制度進行諮詢，以協助商業化尚處於早期階段的專業科技企業上市，預計有關新上市機制的公開諮詢將在未來數周公布，目標最早於今年底完成修例，讓從事人工智能、半導體、雲計算、機器人科學及新能源等業務，目前卻未符合上市要求的「特專科技公司」可在香港市場上市集資。

黃金錢表示，制度有望於明年上半年推出，預料與2018年的上市改革一樣取得成功。

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