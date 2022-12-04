黎智英案 湯家驊：談人大釋法應避影響終院決定

因黎智英案，港府就「港區國安法 」提請人大釋法，以釐清無香港 全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與國安法案件。基本法委員會副主任譚惠珠昨在一個法律論壇後，形容李家超因提請釋法、終院按普通法審案，雙方只是各司其職，行政會議成員、資深大律師湯家驊則稱，釋法應避免影響終院決定，又認為不應一刀切，因國安案而長遠令所有合資格海外律師都不能來港辦案。

明報報導，全國人大常委譚耀宗在now節目稱，是次釋法可能為澄清國安法立法原意，以及法例想達到的目的，又稱人大常委會「當然可以」修改或對條文加以說明，但最終如何處理需由專家決定。港區國安法無列明禁止海外律師參與案件，他說國安法整個構思要求較高，若沿用其他案件的處理方法會不準確。

報導指出，基本法委員會委員陳弘毅出席一法律論壇後稱，過往香港是英國 殖民地，亦曾欠缺資深法律人員，故「法律執業者條例」容許在某些情况下聘請外國律師，但他認為隨著國安法生效，需處理「法律執業者條例」如何與國安法配合的問題，形容釋法是「迫不得已」、「最後選擇」。

報導稱，湯家驊表示，終審法院的獨立和威信對維護普通法制度和本港金融中心地位重要，釋法雖非為推翻終院判決，但承認觀感上或令人感覺影響普通法制度，促釋法時盡量避免影響終院決定。他又認為是次釋法只能處理國安案件，長遠應修訂「法律執業者條例」。他說現時熟悉人權法的本地律師比比皆是， 故應處理海外、尤其英國律師來港執業的歷史問題。