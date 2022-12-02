黎智英案延至12.13再訊 律政司：人大釋法對港法院有約束力

黎智英。（新華社資料照片）

就被控串謀勾結外國勢力的「壹傳媒」創辦人黎智英 ，申請聘用英國御用大律師Tim Owen辯護一事，特區行政長官李家超已提請全國人大常委會釋法，律政司代表向3名國安法指定法官表示，人大釋法對香港 法院有約束力，希望法庭尊重人大釋法權，待釋法後才開審本案。法官在聽取控辯雙方陳詞後，決定押後至12月13日再訊，屆時會因應釋法進展再訂定是案的審期。

明報報導，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，原訟庭、上訴庭和終審庭原本批准Tim Owen出庭抗辯，唯入境處前日「擱置」Tim Owen的工作簽證 延期申請，「原因只有他們最清楚」。彭稱，Tim Owen多次來港接案，遺憾法庭無法得到其協助。

報導指出，入境處表示不評論個別個案，稱會按照政策依法處理每宗申請，並因應每宗申請個別情况考慮。據悉，Tim Owen目前仍在香港，在另一宗刑事案件獲批工作簽證，但就黎智英案申請延長簽證被拒。

香港文匯報報導，黎智英、壹傳媒及蘋果日報6名前高層及集團旗下3間公司涉嫌違反香港國安法，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪。有關案件原訂昨日在高等法院開審，唯因應行政長官提請全國人大常委會釋法，律政司日前向高等法院申請將案件押後。庭外所見，黎智英由囚車押送到法院時，有警員荷槍實彈戒備。

控方副刑事檢控專員（特別職務）周天行表示，今次申請押後審訊有3個重點，首先，這次是香港特區政府首次就香港國安法提請釋法，有關決定獲國務院港澳辦、香港中聯辦及香港特區國安委等各方面的全力支持，而人大常委會釋法對香港法院有約束力。其次，提請釋法不僅影響到有關律師是否可以出庭代表被告黎智英，還涉及到海外律師能否以任何形式參與香港的國安案等更廣泛的範疇。第三，控方希望法庭充分尊重人大釋法權，並考慮公眾利益，避免在釋法之前繼續審訊。