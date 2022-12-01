香港「外國記者會」獲續租 縮短為3年 增國安條例

香港外國記者會的租約從七年大減至三年，還增列國安條例。（路透資料照片）

在港版國安法 實施兩年多後，外界關心因政治理念與泛民主派接近、且多捲入政治紛爭的香港 外國記者會（Foreign Correspondents）Club，簡稱FCC）明年將到期的租約是否續約。據港媒報導，消息人士透露，香港外國記者會的租約從七年大減至三年。此外，現今租用政府物業均會加入遵守香港法例的條款，租客需簽署承諾，當中包括有關維護國家安全的法例。

報導指出，港府發言人表示，已向FCC提出為期三年固定期的新租約。且港府的新政策是，所有經政府產業署出租歷史建築物的租約年期，不多於三年，並已於新租約內加入保障國家安全的標準條文。

香港外國記者會1943年在重慶成立，旨在協助外國駐華記者與民國政府聯繫和溝通。1949年國民黨在內戰中戰敗，FCC遷至香港。目前香港外國記者會會址位於中環下亞釐畢道二號，屬政府物業，前身是舊牛奶公司倉庫，現為一級歷史建築。記者會於1982年進駐現址，每月租金 約港幣60萬元，租約由政府產業署訂立，近一次契約由2016年1月2日開始，至2023年1月1日屆滿，為期七年。

而因為外國記者會近年涉入許多爭議事件，比如邀請許多爭議人士演講，像「佔中」發起人戴耀廷及藏獨分子、西藏宗教基金會董事長達瓦才仁、主張港獨的「香港民族黨」陳浩天演講等等。因此受到香港建制派追擊，認為其利用港府物業宣揚「反中亂港」理念。所以明年租約能否繼續引起外界關注。

事實上，港版國安法實施後，外國記者會趨低調，今年5月暫停舉辦「人權新聞獎」，現任主席瑞凱德（Keith Richburg）當時說明，一家已停運並被控的傳媒機構獲多個獎項，倘繼續頒獎會「看起來好像在支持違法活動」。

此外，瑞凱德表明，他不希望令員工失去工作，他上月向會員發郵件，稱港府早前向他保證，當局正積極處理續約申請事宜，他自己對FCC成功續約非常樂觀。