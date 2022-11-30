港保安局：有「再次顏色革命」雛型 執法必嚴正

鄧炳強指留意到有「再次顏色革命」的雛型，他強調，如市民不想社會重回2019年混亂不堪的狀態，就必須防範於未然。（取材自香港電台）

香港 近日也出現「白紙運動 」，保安局局長鄧炳強表示，觀察到社會不穩定的徵兆，過去幾日有大專院校及街頭，以紀念烏魯木齊致命火警為名，試圖煽動針對中央的活動，使用統一的道具，在2019年出現過的積極份子亦有參與。他認為事件並非偶然，是有高度組織性，當局發現有人在網上作號召，在不同社交平台策動有關活動。

香港電台報導，鄧炳強說，留意到有「再次顏色革命」的雛型，有人刻意去找出社會矛盾事件，然後煽動分化，組織他人上街，並以大專院校為基地，用相同道具；下一步會推出抗爭手冊、主題曲，再製造大量假消息、假新聞抹黑中央、政府及執法人員，及後再佔領街頭，再出現大型暴動情況，令社會一片混亂。

他強調，如市民不想社會重回2019年混亂不堪的狀態，就必須防範於未然，而社會剛從疫情 復常，希望市民有維護國家安全的責任，雖然年輕人愛國及有理想，但不應被人煽動作出危害國家安全的事情，應譴責一切破壞社會安寧、暴力及危害國家安全的行為，大專院校的管理層亦有責任防止校園再次淪為黑暴基地。

他又指出，有人表示拿紙張出來抗爭不會有事，但有關人士刻意淡化，因為圖謀是想顛覆政權，不少紙上寫著領袖下台、獨裁、革命等字眼，全部都可能違反國安法。他提醒年輕人不應被煽動，否則可能要承受法律後果，亦不論身份是否內地學生或傳媒等，在法律面前人人平等。

鄧炳強強調，執法人員必定會嚴正執法，又警告另有圖謀的人士，任何危害國家及香港的事情都不會得逞。