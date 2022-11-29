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李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會

香港新聞組／香港29日電
基本法委員會副主任譚惠珠表示，如將案件押後至明年審訊，估計人大常委會未必需要開臨時會議。（取材自香港電台）
基本法委員會副主任譚惠珠表示，如將案件押後至明年審訊，估計人大常委會未必需要開臨時會議。（取材自香港電台）

香港特首李家超已按「香港國安法」向中央提交報告，並提請全國人大常委會解釋「香港國安法」條文，以釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。

香港電台報導，基本法委員會副主任譚惠珠在電台節目「千禧年代」說，特區政府一直很尊重法庭裁決，李家超作為特首及國安委主席，有責任推動維護國家安全的法制及機制建設，與法院審理案件是各司其職。

在立法原意問題上，譚惠珠說全國人大會議當年就國安法的說明，已提到堅決反對外國及其組織或個人，以任何方式干預香港事務，原意就是盡量不要讓危害國家安全執行的事情發生。她說自國安法訂立後，已不只一次看到有外國議會或政客，藉其影響力干預本港司法情況。

被問到人大常委今次釋法，會否考慮擴大禁止沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，參與涉及國安元素的煽動罪案件等，譚惠珠認為提問具邏輯性，應考慮一個範圍，一切要交由人大常委會考慮，當然亦會顧及範圍不要太廣。

至於估計何時會完成釋法程序？譚惠珠說，相信會快，人大常委會將於12月底開會，如果將案件押後至明年審訊，估計人大常委會未必需要開臨時會議。

香港 全國人大會議 會考

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