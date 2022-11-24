反送中7370人被捕後未起訴 港議員促結案以免折磨

反送中運動有逾萬人被捕，議員狄志遠認為絕大部分未起訴的個案都應結案，以免大家繼續受折磨。（路透資料照片）

2019年反送中 事件當中逾萬人被捕，新思維立法會議員狄志遠昨在立法會表示，他在前廳交流會向律政司司長林定國表達了關注反青年被捕青年問題。他引述林定國指絕大部分未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，以免大家繼續受折磨。

綜合香港01、明報報導，根據警方數字，由2019年反送中風 波起，截至今年8月31日，共有1萬279人因反送中相關行為被拘捕，涉及7537男、2742女，年齡介乎11至87歲，18歲以下被捕人士有1754人，檢控的有517人。當中有2909人已經或正在司法處理程序當中，約占28%。

2909人當中約765人被控暴動罪，有1631人須承擔法律後果，占約8成；其中包括1318人被定罪、303人須簽保守行為、6人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序）；另外有56人獲撤銷控罪、357人審訊後無罪釋放，共400人獲撤控或判無罪；其餘人士的司法程序仍在進行中。另外有25人經警司警誡後被釋放。

如未起訴的個案都結案，即有7370人將不會被起訴，占整體超過7成。

狄志遠指部分人被拘捕逾一年後，再次被警方預約拘捕及起訴，他認為做法無助推動社會復和，反而進一步加劇社會撕裂。他續指不少被拘捕青年仍就讀大學，認為大學應容許犯錯的學生重回正軌，藉大學現有的教育 資源，讓學生可以重回學習的途徑。

律政司表示就警方已向律政司提交1215宗較嚴重的反送中案件當中，近99%已提供法律意見。據了解，二人在傾談時出現誤會，林定國當時是指出警方已轉交律政司的反送中案件當中，大部分已處理完畢。

狄志遠回應稱，對律政司的最新說法感到失望，會去信要求澄清，並會繼續關注港府如何處理未被起訴的人。

行政會議成員、資深大律師湯家驊分析，至今未被起訴的案件大多屬於邊緣案件或處於灰色地帶，因此才拖延約三年。對於此做法是否變相特赦，他稱如果當局僅將有關案件存檔，表明不檢控，倘涉案人日後（因其他案件）被控時，有關紀錄仍可能構成影響。