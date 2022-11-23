中國專家建議 香港、深圳可共同申辦世博會

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 和深圳可否聯合申辦2035年的世界博覽會最近在港引起熱議，有中國大陸專家認為，兩地可以一起申辦，並預期申辦成功及舉行期間，兩地可採用跨境免簽等措施，以利人員通關。

大公報23日引述廣東中山大學區域開放與合作研究院院長毛豔華說，國際大型盛事有不少兩城聯合申辦的先例，港深若能成功合辦世博會，除了將是首次兩城申辦世博會外，也將開闢「一國兩制」下兩座城市聯合舉辦國際盛事的先例。

他說，粵港澳大灣區 將於2025年聯合舉辦第15屆中國全運會，可被視為港深聯合申辦世博會的演練，也可以為申辦世博會「加分」。

他表示，在聯合申辦世博會一事上，港深要注意3個關鍵因素，考慮兩地是否有足夠實力申辦；要爭取北京 中央支持；要留意申辦過程中的不確定因素。

他並說，港深兩地若能在2035年聯合舉辦世博會，可預見期間兩地人員的跨境流動、商務往來、貨物流通將會更加頻密，屆時以跨境免簽等措施來保障會議的跨境流動、商務人員往來等，在制度上完全可以安排。

此外，廣東省社會科學院港澳台研究中心副主任符永壽指出，申報世博會是中國大事，需要國家層面的支援和全社會的參與；如有北京中央支持，兩地申辦的成功機率會大增。

他並建議港深兩地適時啟動可行性研究，聽取社會各界意見和建議。

世界博覽會又稱國際博覽會及萬國博覽會，是一個具國際規模的集會，參展者展示當代的文化、科技和產業上正面影響各種生活範疇的成果。

中國全國港澳研究會會員胡恩威早前公開建議港深聯合申辦2035年世博會，引起了各方重視，但北京方面至今沒有正面回應。

行政長官李家超上週回應有關建議時則說：「對於任何有利於香港、讓我們在國際舞台或世界盛事裏可以一展所長的（活動），我們都持開放態度……世博會，我們亦會留意，並會整體再作研究。」