赴港核酸檢測 21日起減為2次 旅界爭團客1驗

港府自21日起減少海外抵港人士的核酸檢測次數，只需在抵港當天及翌日核檢 。圖為旅客在香港機場辦理登機手續。（中通社）

香港 政府昨起進一步放寬社交距離措施，21日起減少海外和台灣抵港人士的核酸檢測 次數，只須在機場和抵港第二天接受核酸檢測，原要求第四天和第六天的強制檢測要求撤銷，但仍按舊例每日自行快篩直至第七天。

醫務衛生局副局長李夏茵表示，逾八成輸入個案於抵港首三天發現，故因應數據「優化」程序，強調並非放寬醫學監察期。有旅遊業界認為新安排具吸引力，冀爭取「團進團出」可縮減至只做一次核酸；有專研病毒的學者亦認為，下一步可放寬所有入境旅客只做機場核酸。

此外，21日起食環署街市、博物館、主題公園、宗教處所等場所，列為疫苗 通行證的「被動查核」處所，變相持「黃碼」者可進入。

香港目前實施「安心出行」手機軟體管制，染疫人士的「安心出行」會出現「紅碼」，須接受強制隔離；至於海外人士和台灣入境後則會獲發檢疫令，系統會將其「疫苗通行證」二維碼顯示為「黃碼」；一般人及海外和台灣抵港人士完成三天醫學觀察，「安心出行」會顯示「藍碼」。

香港新聞組／香港18日電

文匯報報導，自17日起部分傳播風險較低的處所，「疫苗通行證」查核模式由「主動」改為「被動」，即無須逐一在入口處由職員掃針卡，而是當執法人員巡查時才須出示針卡，而「黃碼」持有人亦獲准進入。記者昨到已改為「被動查核」的食環署街市，不少市民自律地掃描「安心出行」場所二維碼，甚至習已為常向職員出示針卡。檔販和市民都認為放寬後更便利，相信人流及生意會上升。

昨日上午沙田街市有人表示，「防疫政策成日變來變去，不知已放寬了。」對進入食環署街市無須向職員反掃針卡，認為便利了出行，「原來的措施對長者尤其不方便，有時買了好多東西，還要拿手機掃來掃去，現在放寬了當然會變得更方便。」