李家超：社會理解各異 不再討論0+幾 專家轟碎步式放寬

李家超稱因為理解各異，不再討論0+幾，立法會議員認為0+0象徵意義大於實際效果。（中新社）

香港 疫後復常落後，檢疫政策不清，各界均盼港府加速鬆綁至「0+0」，但特首李家超昨被問及討論「0+0」的進展時，回應稱社會對「0+0」的理解各異，「我不會再去討論是『0+幾多』」，重申香港採取風險管理策略，從中調校。

綜合明報等港媒報導，醫管局前行政總裁梁栢賢質疑「0+0」並非純屬討論，而是對外的說法，否則予人未完全復常之感，形容外國人不會明白「0+3」背後其他放寬安排。立法會議員江玉歡亦認為「0+0」是象徵意義大於實際效果，認為「0+0」與「0+3」的分別不只是簡簡單單的3天黃碼期，而是香港是否完全復常的訊息，及更能夠讓海外抵港人士放心。

據報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，港府應大幅度放寬防疫 措施，現時多項防疫措施已流於「形式主義」，當局不應再「碎步式」放寬。

報導說，香港昨日新增5951宗新冠陽性個案，當中5431宗本地感染。李家超昨日於《經濟日報》專訪談及，將不斷改善「0+3」方案，亦建議放棄「0+0」的說法。他昨晨出席行會前見記者被問是否放棄「0+0」，他反問「『0+0』代表什麼」，並稱不會再討論香港實施的是「零幾多」。

報導稱，他稱港府有為重要經濟活動和國際盛事提供專門的方案，例如旅遊業「團進團出」安排，重申香港採取風險管理方式控疫，從中調校，又稱內地確診數字上升，香港有責任確保不會增加內地疫情風險。

報導說，入境持「黃碼」者17日起獲放寬，可進入博物館和樂園等，梁栢賢早前質疑有關放寬安排可理解為「限制性的0+0」。梁建議下一步取消進入商場等處所前掃描「安心出行」的要求。

報導稱，旅議會主席徐王美倫認為，香港不實施「0+0」會減低對旅客吸引力，現時唯有先處理現行「0+3」優化方案如「團進團出」，並建議在宣傳下工夫，清晰讓旅客知道哪些場所可去，她亦期望取消或減少所有旅客的核酸檢測 。

報導說，廠商會會長史立德則認為「0+0」和「0+3」實際分別不大，相信港府將陸續改善現行措施，並以七欖觀眾場內飲食為例，冀爭取下月舉行的工展會亦可場內試食。