港7欖在韓出賽 中國國歌播成「願榮光」港抗議要求徹查

香港橄欖球隊參加在南韓仁川舉辦亞洲七人賽事，卻發生中國國歌播錯事件。（視頻截圖）

香港 政府昨天凌晨發聲明，對13日在南韓 仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓決賽中，主辦當局將一首與「反送中 」示威有密切關連的歌曲，當成中國「國歌」播放，表達抗議和強烈不滿。政務司司長陳國基14日並主動約見南韓駐香港總領事，表達強烈不滿和抗議，並要求對方徹查事件。

目前，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，並解釋是當地組委會一名初階職員犯了低級人為錯誤，播放一首從網路下載並非正確的國歌。

綜合媒體報導，香港欖球隊13日作客南韓仁川出戰亞洲七人欖球系列賽第二站比賽，在面對南韓的決賽中，主辦機構在播放國歌環節時，未播出中國「國歌」（義勇軍進行曲），並以反送中示威歌曲「願榮光歸香港」取而代之。

香港特首李家超對此表示抗議及強烈不滿，已要求亞洲橄欖球總會調查事件及當中責任並作出交代，同時要求香港欖球總會展開調查並提交報告。香港警方亦會展開調查，事件是否涉及串謀違反香港國歌條例或其他香港法律。

港府公布，政府政務司司長陳國基14日主動約見南韓駐香港總領事，就相關事件表達強烈不滿和抗議，並要求對方徹查事件及當中的責任。

從港英政府到香港特別行政區政府，當局約見外國駐港總領事表達不滿，是非常罕有的事。

據香港欖球總會向香港文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練提交的「國歌」錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初階人員的人為錯誤所致。韓方主辦機構人員稱，負責播放各地國歌的職員，不小心在命名為「香港」（Hong Kong）的電腦資料夾，選擇歌曲播放。報導指，工作人員因在不知道歌曲與示威者有關，誤把該反修例歌曲儲存入電腦。

報導說，香港欖球代表隊將在11月底參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事。港府已責成香港欖球總會，確保不會有同樣情況發生。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會繼續與港協暨奧委會和相關體育總會商討，如未來再出現相關情況，應如何即場處理。有政團、體育界人士及相關界別的立法會議員關注未來若遇到同類事件，運動員可採取什麼行動以抗議不尊重國家的行為，希望政府提供指引。