橄欖球賽「反送中」歌被當國歌播 香港議員稱解散港球隊

亞洲7人橄欖球賽昨日由南韓 對陣香港 ,當應演奏中國國歌時卻響起與反送中 示威活動相關的「願榮光歸香港」歌曲,香港政府表示抗議。香港立法會議員也強烈譴責,除向主辦單位抗議,有議員更稱應解散當時毫無反應的香港橄欖球隊,主辦單位指是一名初級人員的人為錯誤所致

這起「播錯國歌」事件今天在香港引發軒然大波,港府今天凌晨發出新聞稿,

綜合港媒報導,昨天在南韓仁川舉行的亞洲7人橄欖球系列賽賽事中,賽前進行播放中國國歌環節時,現場卻響起與2019年與反送中示威相關的「願榮光歸香港」歌曲。影片中可見隨歌曲演奏,代表香港特別行政區區旗的紫荊花旗緩緩升起,而香港球員中不少是外籍球員,演奏一開始時有些球員左右張望,不知是否發現國歌出包,但大家臉上沒有透露出特別神情。

#Hongkong Govt “strongly deplores and opposes” the song “Glory to Hong Kong”, protest anthem of #HongKongProtests, played as China’s national anthem in men’s final between HK & South Korea during Asian Rugby 7 in Incheon, Korea on Nov. 13https://t.co/H3DEZpQY9g pic.twitter.com/6P4SUPPwcC