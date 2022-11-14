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橄欖球賽「反送中」歌被當國歌播 香港議員稱解散港球隊

聯合新聞網／綜合報導
亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對陣香港，賽前進行播放中國國歌環節時，卻響起與反送中示威活動相關的「願榮光歸香港」。（截圖自AsiaRugbyLive YouTube頻道）
亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對陣香港，賽前進行播放中國國歌環節時，卻響起與反送中示威活動相關的「願榮光歸香港」。（截圖自AsiaRugbyLive YouTube頻道）

亞洲7人橄欖球賽昨日由南韓對陣香港，當應演奏中國國歌時卻響起與反送中示威活動相關的「願榮光歸香港」歌曲，香港政府表示抗議。香港立法會議員也強烈譴責，除向主辦單位抗議，有議員更稱應解散當時毫無反應的香港橄欖球隊，主辦單位指是一名初級人員的人為錯誤所致

這起「播錯國歌」事件今天在香港引發軒然大波，港府今天凌晨發出新聞稿，

綜合港媒報導，昨天在南韓仁川舉行的亞洲7人橄欖球系列賽賽事中，賽前進行播放中國國歌環節時，現場卻響起與2019年與反送中示威相關的「願榮光歸香港」歌曲。影片中可見隨歌曲演奏，代表香港特別行政區區旗的紫荊花旗緩緩升起，而香港球員中不少是外籍球員，演奏一開始時有些球員左右張望，不知是否發現國歌出包，但大家臉上沒有透露出特別神情。

對此事件，港府今天凌晨發表聲明，指主辦機構將一首與2019九年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

港府指出，根據香港橄欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港橄欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

據報導，香港立法會議員民建聯陳勇稱，若技術上出錯將兩個國家的國歌對調播錯可能還有理由，這次事件要先下載和準備該首歌，「是手頭上有這首黑暴歌曲」，需檢視當中有否人為、蓄意成分。他反問如在以色列國家隊伍進場時，播錯納粹歌曲有什麼後果；在南韓隊伍進場時播錯日本、北韓的國歌，相信他們的反應會更為強烈。

另外，據稱香港七人橄欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港橄欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。

事發後，大批港人在網路發文，其中不少人叫好，另酸港府連歌名都不敢說出口，又說難道港府認為國安法全球適用嗎？

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