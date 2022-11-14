1年2起 港鐵出軌車門脫落 面臨318萬美元罰款

港鐵荃灣線油麻地站13日上午發生車門鬆脫事故，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停，油麻地站內正在對列車進行搶修。（中新社）

港鐵再發生嚴重事故，昨晨荃灣線一列開往中環方向列車駛入油麻地站月台時，疑因「轉向架」偏離路軌致「炒車」出軌，除撞毀路軌旁設備外，首卡車廂兩道車門脫落，這是港鐵一年內第二次發生事故致車門脫落，750乘客須緊急疏散，混亂間兩人輕傷，港鐵行政總裁金澤培向受影響乘客致歉。據機制，港鐵將面臨罰款2500萬港元（約318.9萬美元）。

近年港鐵嚴重事故 資料來源：文匯報

綜合港媒報導，事件中幸無乘客跌出車外，荃灣線往來荔景至佐敦列車暫停，肇事列車車頭損毁，昨晚已被移走。及至今日清晨約5時，港鐵宣布，經港鐵工程人員通宵努力，油麻地站的復修工作已完成，荃灣線列車服務今早回復正常，頭班車如常開出。

明報報導，港鐵昨晚稱，肇事列車與路軌旁的金屬裝置碰撞，首卡車的第一個「轉向架」偏離路軌，需時修復損毁路軌。鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，港鐵最新說法意味「列車撞到外物才出軌」，並非路軌或轉向架有問題而導致出軌，不過仍要徹查事件，避免事件重演。

據報導，港鐵車務營運及本地鐵 路總管黃琨暐表示，昨早9時30分列車駛入油麻地站月台時，車長聽到聲響於是停車，當時已有兩卡車駛進月台，車長發現有車門移位，啟動緊急程序疏散乘客。事件中有兩名乘客不適，其中一人需送院治理。

油麻地地鐵站荃灣線一列往中環方向列車，13日早上發生車門鬆脫事故，緊急疏散750名乘客受，1名女乘客沿路軌疏散時擦傷送院，另有1名女乘客不適。圖為工作人員處理事故。 （中新社）

報導稱，受事故影響，港鐵安排免費接駁巴士來往荔景至佐敦。乘客王太稱，在列車駛入油麻地站時，感受到車速突然加快，之後急停，「有乘客幾乎跌倒」。她說女車長曾三度廣播，表示「有少少問題出現」，之後再稱「如乘客感到車廂侷促可開窗，因為有少少白煙」，至第三度廣播則稱「因為發生故障，請乘客下車」。她表示，開窗後「聞到少少煙味」。

報導引述工程師學會前會長梁廣灝分析列車出軌有3個可能，包括車輪、路軌有問題，或有外來物件導致出軌。不過他指涉事路段是直路，事發時又並非首班車，相信路軌有問題而導致出軌的機率較低。他又稱今次事件雖然罕見，但亦呼籲市民乘搭港鐵時不要用身體「挨車門」。