國際調解院總部 港府盼最終設在香港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 當局期望國際調解院的秘書處和總部最終設在香港。中國官方此前確定，將在香港設立國際調解院籌備辦公室，這是一個政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供平台。

中國外交部此前公布，與香港當局簽署了「關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排」，明確國際調解院籌備辦公室落地香港的具體事宜。

香港電台今天報導，香港律政司司長林定國在法律週活動上說，北京 中央與多國起草和簽署建立國際調解院的聯合聲明，當中指定調解院的籌備辦公室設在港。

他預計明年開始會組織相關國際公約的談判及建立國際調解院的籌備工作，期望之後在香港成立的籌備辦公室可以轉營成為國際調解院的秘書處及總部。

他說，北京中央支持國際性組織總部設在港，是國家史無前例的創舉，顯示北京中央對香港建設成為國際法律服務和爭議解決中心的信心及支持。

據公布，國際調解院籌備辦公室是中國根據「關於建立國際調解院的聯合聲明」設立，負責就建立國際調解院的國際公約等事項組織展開政府間談判。

中國外交部表示，目前國際上還沒有專司調解的政府間國際組織，為順應國際調解發展態勢和需求，中國與持相近理念的國家起草並達成了聯合聲明，決定共同發起建立國際調解院，專門提供調解服務，為各類國際爭端提供友好、靈活、經濟、便捷的解決方案。

國際調解院籌備辦公室預計2023年起組織展開建立國際調解院的公約談判，而國際調解院籌備辦公室設在香港主要考慮到其優越的地理位置及便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供包括調解方面的法律服務獨具優勢。