港商場、菜場17日起不需疫苗通 食肆、電影院仍須掃描

香港將調整防疫措施，11月17日起進出遊戲機中心、髮型屋、公營街市等場所，「疫苗通行證」將改為被動查核；圖為髮型屋。 （中新社）

香港當局決定進一步放寬防疫 措施，自17日起，部分場所不再主動查核市民有否接種疫苗 。醫務衛生局副局長李夏茵在記者會上宣布，這些場所包括超市、街市、商場、百貨公司、公營菜市場、髮型屋、遊戲機中心、麻將天九耍樂場所、宗教場所等，不再主動查核市民是否有接種疫苗。

綜合港媒報導，為了預防新冠病毒傳播，當局一直規定市民進出各類場所時，需要掃描手機軟體「安心出行」，以追蹤市民去過那些地方。這些場所還會要求市民掃描「疫苗通行證」，以確是否接種了疫苗。本地市民凡是接種了疫苗，其手機上的「疫苗通行證」都會有相關紀錄。

李夏茵表示，自17日起，市民進入上述場所，只需要掃描「安心出行」，不必主動掃描「疫苗通行證」。但她表示，包括食肆、酒吧、健身 中心、溜冰場、電影院、美容院、夜總會、卡拉OK、體育場所和公海遊等，仍需要掃描「疫苗通行證」。

香港將調整防疫措施，11月17日起進出遊戲機中心、髮型屋、公營街市等場所，「疫苗通行證」將改為被動查核；圖為公營街市。（中新社）

除了上述放寬措施外，當局還容許市民可以在馬場室外範圍及表演場所飲食，亦重開露營場地，室外體育處所觀眾席容許飲食，健身中心維持12人一組，但只需組與組之間相距1.5米。

有媒體觀察指出，港府宣布進一步放寬防疫措施，包括將多個須佩戴口罩的處所改為被動查核疫苗通行證、重開露營設施等。對市民來說，防疫措施鬆綁是好事，但問題是港府以「擠牙膏」方式來調整措施，卻是愈擠愈細，愈擠愈含糊，政策流於碎片化，經濟前景仍不樂觀，市民也沒心情露營玩樂。

香港將調整防疫措施，11月17日起進出遊戲機中心、髮型屋、公營街市等場所，「疫苗通行證」將改為被動查核；圖為遊戲機中心。（中新社）

事實上，當局每兩周鬆綁一次，看似復常不斷取得進展，但弊點卻是政策只是不斷作微調，流於碎片化，亦令防疫政策不一致。例如，「黃碼」人士不能進入食肆堂食，但當局為吸引旅客赴港，容許以「團進團出」方式入境持「黃碼」旅客，可進入食肆進餐，容易遭人非議，為何防疫政策厚此薄彼，未能做到一視同仁。

此外，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華10日表示，幼兒版復必泰疫苗已經開放接種，但預約率低，6個月至3歲大嬰幼兒接種率不理想，只有約18%，未能建立保護屏障。