香港律政司長：推廣法治教育 將採淺白方法

香港示意圖。(圖：shutterstock)

律政司長林定國6日表示，2019年反修例事件，最慘痛的教訓是原來很多市民的守法意識不充分，亦對香港 法律制度不了解，在案件審訊過程中見到很多人都十分不開心，事件亦反映法治教育 的重要性，因此港府須用淺白和「入屋」、「不趕客」的方法，去吸引市民理解相關法律條文，有了理解之後，相信絕大部分理性的人都會感到安心。

綜合明報、香港電台報導，林定國表示，「講好香港故事」是要講真實的故事，並非要「洗腦」、塗脂抹粉和講虛假事情，而是要透過深入淺出的方法解釋真實的法律條文。 他說，《基本法》和《港區國安法》對人權有白紙黑字的明文保障，亦有忠實履行相關法律條文，但很多人並無嘗試耐心和認真看清楚法律條文，認為憑感覺理解條文不理想。

對於施政報告提出成立「法治教育督導委員會」，他稱目標是讓市民對香港基本憲制秩序性法律有基本認識，不易受錯誤資訊影響，介紹法律時會多講立法背景及目的，並以生活例子作解說。他又稱，正積極研究為《基本法》第23條立法，但現階段不會就研究工作定下死線。

此外，港府緊跟北京中央路線，在中共20大 後，在全港多區及港府總部舉辦了最少19場「20大精神」座談會，讓香港青年及地區人士等學習貫徹20大精神。