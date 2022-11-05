「小型無人機令」寬限期月底屆滿 港：註冊也不可亂飛

「小型無人機令」寬限期月底屆滿，違反規定，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款10萬港元（約1.27萬美元）。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

「小型無人機令」新規例實施至今約5個月，有超過1萬6000人透過民航處的一站式電子平台「SUA一站通」成功註冊，香港 運輸及物流局局長林世雄提醒市民有關的寬限期將於本月底屆滿，違反規定，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款10萬港元（約1.27萬美元）。

林世雄在網誌表示，根據規例，除了按照相關規定操作的「甲一類」小型無人機，即是重量不超過250克的小型無人機，例如Autel EVO Nano及DJI Mini系列，其餘用於各類操作的小型無人機和負責操作小型無人機的駕駛員都必須向民航處註冊。

操作較重的小型無人機，即7公斤或以上或者涉及較高風險的進階操作，須獲得民航處的事先許可，遙控駕駛員必須持有「進階等級」。民航處去年年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，為遙控駕駛員提供進階訓練及考核，至今進階訓練課程共培訓超過1100名學員。

林世雄說，即使已註冊也不代表可以隨處亂飛，基本上，所有小型無人機都不可以在限制飛行區内飛行，除非是在圍封範圍內飛行或已獲得民航處的事先許可。為免觸犯法例，在放飛無人機前，每次都應該先到「SUA一站通」查閱無人機飛行圖，以掌握最新版本的限制飛行區位置和相關安全資訊。