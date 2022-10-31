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南韓梨泰院慘劇 香港蘭桂坊人流管制 防人踩人意外

香港特派員李春／香港31日電
因應萬聖節活動，警方30日晚在中環蘭桂坊實施封路及人群管制措施。（中通社）
因應萬聖節活動，警方30日晚在中環蘭桂坊實施封路及人群管制措施。（中通社）

萬聖節南韓梨泰院發生人踩人致154人死亡、逾150人受傷慘劇，29年前的新年，香港蘭桂坊也曾發生類似慘劇。昨天起香港蘭桂坊人流大增，香港警方在蘭桂坊實施人流管制，蘭桂坊現場也設立緊急救援通道和救護站。

南韓梨泰院發生的慘劇，令人憶起1993年1月1日，香港著名酒吧街蘭桂坊發生的同類慘劇，當時大批市民及遊客在蘭桂坊慶祝跨年，參加新年倒數流行音樂會，聚集人群約2萬人。才跨入新年十分鐘，有人跌倒，人群擠壓，造成目擊者說的人牆疊置，最後釀致21人死，63人傷。

昨起又逢萬聖節，警方回應因應南韓首爾人踩人事件加強部署，表示一直都有為不同活動作風險評估，在蘭桂坊的人流管制應有多年經驗，其他地區亦有部署警力，相信已有足夠人手處理所有突發事件。

香港警方宣布，30日和31日期間，中環蘭桂坊實施人流管制，只容許單向人流前進，並會定時實行單向人流掃蕩，及預留緊急通道處理突發事件。警方指蘭桂坊一帶多斜路樓梯，不希望到場人士過度停留聚集產生危險，人流管制下市民需要多行一步或輪候進入，遵從在場警員指示有序出入。

因應萬聖節活動，警方30日晚在中環蘭桂坊實施封路及人群管制措施，並騰出地方作緊急...
因應萬聖節活動，警方30日晚在中環蘭桂坊實施封路及人群管制措施，並騰出地方作緊急通道。（中新社）

港警中區警區助理指揮官周詠儀說，警方過去兩天已在蘭桂坊附近一帶的街道，包括德己立街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中，進行封路及交通管制措施，期望騰出更多空間讓巿民排隊進入及離開蘭桂坊。

蘭桂坊協會總監張素媚說，在剛過去的周末，不少酒吧、餐廳滿座，蘭桂坊整體的營業額出現約三成增長。因31日是周一，市民需要上班，預計30日晚的人流會比29日少，但仍會有一定增長。

她表示，協會在上次蘭桂坊慘劇後積極與港府有關部門溝通，包括警方、運輸署和食環署，在舉辦大型慶祝活動前幾個月就會面，研究針對性安全措施。鑒於首爾的事故，30日起在蘭桂坊現場會設立緊急救援通道和救護站，市民毋須太憂慮。

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