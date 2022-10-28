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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

港堂食不限時 消夜11.3解禁 酒吧放心播世界盃

香港特派員李春／香港28日電
港府27日公布，11月3日起放寬部分社交距離措施，重開燒烤場地，解除餐飲處所、表列處所的內用及營業時間限制。圖為市民於餐廳內用餐。（中通社）
港府27日公布，11月3日起放寬部分社交距離措施，重開燒烤場地，解除餐飲處所、表列處所的內用及營業時間限制。圖為市民於餐廳內用餐。（中通社）

港府宣布，自11月3日起解除食肆、酒吧及卡拉OK等所有表列處所的營業時限，康文署旗下157個燒烤場也將陸續重開。社會關注的放寬入境檢疫「0+0」、疫苗通行證涵蓋範圍收窄等措施，仍無望實施。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示世界盃下月舉行，酒吧可通宵營運、在店內轉播，期望帶動更多生意。

港府27日舉行記者會，宣布11月3日起放寬部分社交距離措施，包括港府轄下的燒烤場地重開、解除餐飲及表列處所的營業及堂食（內用）時間限制、宴會或婚宴等活動台上拍照時可不用戴口罩等。

港府醫務衞生局副局長李夏茵在記者會上說，香港仍有本地零星變種個案，亦有小朋友重症個案，因此不能掉以輕心。自實施「0+3」入境政策後，入境確診數字由每日300多例升至400多例，本地新症個案亦有5.4%上升，但死亡及重症個案相對穩定，醫院壓力能承受，風險可控，當局會優先考慮放寬反彈風險較低，涉及經濟民生的防疫措施。

對香港是否有條件放寬至入境檢疫安排「0+0」，李夏茵回應說，目前輸入個案飊升程度嚴重，占整體個案約一成，若放寬至「0+0」，風險會較大，亦有違風險可控原則。雖然變異病毒株看似未有導致重症個案數大增，但仍須謹慎。

對於疫苗通行證涵蓋範圍是否有條件收窄，李夏茵說疫苗通行證政策仍需維持一段時間，疫苗通仍是防疫主要策略，尤其當疫情仍不太穩定並有上升趨勢時，至少有待疫情形勢可令人較安心及妥當，才考慮縮窄涵蓋範圍或放寬。

香港27日通報，新增6062例確診個案，其中本地感染5687例，再有8名患者死亡。輸入個案中，新增13例XBB感染個案。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，過去一星期，新冠病毒確診個案數字輕微上升。比起對上一星期，香港本地個案數多約5%，輸入個案多約一成。感染個案暫時主要帶有變異病毒株BA.5，占整體個案88%。觀及全世界疫情發展，感染個案數字下跌約15%，BA.5占大多數，死亡個案亦下跌約13%。

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