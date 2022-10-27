走過56年 香港康泰旅行社門市全停 最低成本營運等通關

香港示意圖。(圖：shutterstock)

屹立香港 56年的康泰旅行社全線暫停營業，公司前年被入稟清盤，有傳言指下周將面臨正式清盤。康泰旅行社回覆查詢時承認，公司以及門市暫時未能如常運作，但希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，強調會「保留實力」，直至全面通關為止。

綜合香港01、明報報導，今年以來，康泰五名董事中，已有三人辭職。康泰屹立香港56年，但全部股權已售予中資，母公司為深圳上市的「ST凱撒」，原與海航集團有關，但海航財困重組 ，已脫離海航系。「ST凱撒」最近兩年累計虧損15億港元（約1.9億美元）。據內地上市規則，連蝕兩年上市交易名稱被冠以「ST」（特別處理）字頭，改為「ST凱撒」，有被終止上市風險。

康泰旅行社有限公司早於2020年7月底被債主Webport Limited入稟清盤。然而當時康泰發聲明，指新冠肺炎重挫旅遊業，業界步入寒冬，但公司仍可保持財務穩健，股東方亦會全力支持。

康泰網站顯示，受到新冠疫情影響，自今年8月1日起，位於銅鑼灣、九龍灣、荃灣、澳門 的分店及位於深圳的辦公室一律暫時停業；其位於旺角的雅蘭茶會室只供旗下網購海外手信平台「HT Mall」作提取貨品服務，不設門市。

康泰旅行社回覆查詢時指，在過去兩年多的時間，旅遊業如進入了「看不到盡頭的黑暗隧道」，前線領隊、內部員工在零收入的情況下，部分已轉行或轉為兼職，短時間內難以復工。

康泰旅行社在2021年共有五名董事，分別為蘇志一、葛牧、劉江濤、金鷹及陳啟彰，均以中國護照號碼登記，只有蘇志一同時登記香港身份證號碼。到今年4月、7月、9月，陳啟彰、劉江濤及蘇志一先後辭任董事。康泰旅遊母公司「凱撒旅業」，最近兩年累計虧損13.88億元人民幣（約15億港元）。