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香港反送中萬人被捕 逾1成18歲以下 獄中訓練中式步操

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港2019年爆發「反送中」運動持續逾半年，香港保安局提供的資料顯示，截至今年8月共有1萬279人與運動相關的違法行為被拘捕，當中18歲以下有1754人。

保安局長鄧炳強昨天書面回覆立法會議員查詢時表示，截至2022年8月31日，共有1萬279人因與「反送中」運動相關的違法行為而被警方拘捕，當中18歲以下有1754人。另外，有2893人被檢控，當中18歲以下有517人。

已經完成司法程序的案件涉及2044人，當中約8成即1631人需承擔法律後果，包括定罪被判刑、被判社會服務令、被判感化令、經法庭簽保守行為等。需承擔法律後果的人中，被捕時為18歲以下的有353人，當中最高刑罰為入獄5年6個月，最低刑罰為經法庭簽保守行為。

鄧炳強的回覆表示，現時所有在囚的青少年均需接受中式步操訓練，懲教署又會以「紀律嚴」、「刑期短」及「阻嚇力大」為目標，務求在短時間內透過嚴格的紀律訓練及艱辛的體能訓練，令青少年明白犯罪的代價，從而反省自己的過錯。

他強調，港府一向本著「有法必用、執法必嚴、違法必究」的原則，依法辦事，特別是危害國家安全的行為可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止，確保危害國家安全的人士須面對法律後果。

任何人涉嫌從事違法活動，包括煽惑他人從事危害國家安全行為和活動，執法部門必定會追究其刑事責任，「不會讓他們逍遙法外。」

港府2019年推動修訂「逃犯條例」，觸發民間大規模反對，包括曾有200萬名市民上街遊行抗議，港府最初拒絕讓步，抗議活動逐步升級，警方處理示威的手法備受爭議，後來演變成警民暴力衝突。

反送中 香港 遊行

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